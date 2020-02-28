|
Фестиваль рекламы Белый квадрат объявляет состав жюри 2020!
Источник материала: Myfin
В сезоне 2020 жюри «Белого Квадрата» представлено креативными директорами ведущих международных агентств, возглавляющих рейтинги креативности в своих странах – персон с мировым признанием в рекламе с обширным судейским опытом и множеством фестивальных наград, включая многочисленных Каннских Львов. По словам Алены Устинович, Председателя Правления АКМА Беларуси, «такой состав жюри не только задаст высокий уровень судейства, но и позволит обозначить тренды индустрии на старте креативного сезона. Составы жюри еще будут дополняться, но уже сейчас можно сказать, что участники, как сетевые, так и локальные агентства со всего мира, могут рассчитывать на компетентность и беспристрастность в оценке работ, что всегда являлось одной из сильнейших сторон фестиваля «Белый Квадрат».
ЖЮРИ:
Креативное
Брендинг
Маркетинг
Медиа
Digital
Change for good
В настоящее время и до 27 марта на официальном сайте фестиваля adfest.by происходит прием конкурсных работ. Работы можно подать в 7 категорий конкурсов:
Работы призеров и финалистов «Белого Квадрата» получат широкое продвижение в индустриальных медиа более 30 стран Европы и СНГ, в том числе Франции, Бельгии, Германии, Испании, Португалии, Италии, Нидерландов, Эстонии, Литвы, Латвии, региона MENA, Аргентины, Сербии, Хорватии, Румынии, России, Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении и других.
Помимо участия в конкурсе, «Белый Квадрат» приглашает посетить деловую и вечернюю программу фестиваля, которая пройдет в течение трех дней в столице Беларуси и позволит окунуться в атмосферу креативного фестивального коктейля, который готовят организаторы и партнеры.
ПОДАТЬ РАБОТУ
Подробная информация о фестивале «Белый Квадрат» предоставлена на официальном сайте adfest.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15-17 апреля в Минске пройдет один из крупнейших фестивалей в сфере креативных коммуникаций Восточной Европы XII Международный фестиваль маркетинга и рекламы Белый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)