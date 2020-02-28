Фестиваль рекламы Белый квадрат объявляет состав жюри 2020!

Источник материала: Myfin

​Фестиваль рекламы «Белый квадрат» объявляем состав жюри 2020!

В сезоне 2020 жюри «Белого Квадрата» представлено креативными директорами ведущих международных агентств, возглавляющих рейтинги креативности в своих странах – персон с мировым признанием в рекламе с обширным судейским опытом и множеством фестивальных наград, включая многочисленных Каннских Львов. По словам Алены Устинович, Председателя Правления АКМА Беларуси, «такой состав жюри не только задаст высокий уровень судейства, но и позволит обозначить тренды индустрии на старте креативного сезона. Составы жюри еще будут дополняться, но уже сейчас можно сказать, что участники, как сетевые, так и локальные агентства со всего мира, могут рассчитывать на компетентность и беспристрастность в оценке работ, что всегда являлось одной из сильнейших сторон фестиваля «Белый Квадрат».



ЖЮРИ:

Креативное





Брендинг





Маркетинг





Медиа





Digital





Change for good

В настоящее время и до 27 марта на официальном сайте фестиваля adfest.by происходит прием конкурсных работ. Работы можно подать в 7 категорий конкурсов:

CREATIVE : Film, Print, Radio & Audio, Outdoor, Integrated, Branded Content and Entertainment;

: Film, Print, Radio & Audio, Outdoor, Integrated, Branded Content and Entertainment; BRANDING : Communication Design, Packaging Design, Digital & Interactive Design;

: Communication Design, Packaging Design, Digital & Interactive Design; MARKETING : Brand Experience & Activation, PR, Direct, Innovations;

: Brand Experience & Activation, PR, Direct, Innovations; CREATIVE EFFECTIVENESS ;

; MEDIA : Channels, Excellence in Media, Media Campaign;

: Channels, Excellence in Media, Media Campaign; DIGITAL : Digital, Mobile, Creative Data;

: Digital, Mobile, Creative Data; CHANGEFORGOOD.

Работы призеров и финалистов «Белого Квадрата» получат широкое продвижение в индустриальных медиа более 30 стран Европы и СНГ, в том числе Франции, Бельгии, Германии, Испании, Португалии, Италии, Нидерландов, Эстонии, Литвы, Латвии, региона MENA, Аргентины, Сербии, Хорватии, Румынии, России, Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении и других.

Помимо участия в конкурсе, «Белый Квадрат» приглашает посетить деловую и вечернюю программу фестиваля, которая пройдет в течение трех дней в столице Беларуси и позволит окунуться в атмосферу креативного фестивального коктейля, который готовят организаторы и партнеры.

ПОДАТЬ РАБОТУ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ

Подробная информация о фестивале «Белый Квадрат» предоставлена на официальном сайте adfest.by