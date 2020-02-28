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Налоговая: у предпринимателей осталось три дня на уплату страховых взносов

28.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

У предпринимателей осталось три дня на уплату страховых взносов, за нарушение сроков — 277 рублей штрафа плюс пеня.

Делать отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, нотариусы и самозанятые лица могут ежемесячно, но многие платят раз в год. Это законно, главное не опоздать: последний день уплаты взносов за 2019 год — 1 марта текущего года. В этом году это воскресенье, а по общему правилу, если сроки уплаты взносов совпадают с выходным днем, то они уплачиваются в рабочий день, предшествующий этому дню. Однако у физических лиц (ИП) есть возможность уплатить взносы в нерабочий день через АИС ЕРИП. Получается, есть еще три дня, чтобы избежать штрафных санкций.

Мингоруправление ФСЗН напоминает, что есть нижняя планка, меньше которой заплатить нельзя — так называемые обязательные страховые взносы. У ИП, адвокатов и нотариусов они составляют 35% от размера минимальной заработной платы (за 2019 год — 1386 рублей), у самозанятых лиц — 29% МЗП (1148,4 рубля). Разность сумм объясняется тем, что на первых распространяется пенсионное и социальное страхование, а на вторых — только пенсионное страхование. Соответственно, ИП, адвокаты и нотариусы при уплате взносов получают право и на трудовую пенсию, и на оплату больничных, а самозанятые лица — только на трудовую пенсию. При желании взносы можно уплатить исходя не из минимальной зарплаты, а из большего дохода (при исчислении пенсии учитывается только тот доход, с которого уплачены взносы).

Напомним, обязательные страховые взносы платят все ИП, кроме тех, кто одновременно с предпринимательством работает по трудовому контракту или учится в вузе или ссузе на дневной форме обучения. Также необязательно уплачивать взносы тем, кто получает пенсию или пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

За нарушение сроков уплаты взносов предприниматель заплатит штраф в размере 20% от суммы взносов (277,2 рубля при условии неуплаты взноса в сумме 1386 рублей) и пеню за время просрочки. Взыскивать недоимку вместе с начисленными суммами пеней ФСЗН может самостоятельно или в судебном порядке.



 
 
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У предпринимателей осталось три дня на уплату страховых взносов, за нарушение сроков — 277 рублей штрафа плюс пеня.
 
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