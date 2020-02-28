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В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

28.02.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

28 февраля для учащихся, педагогов и родителей СШ №1 г. Калинковичи стал настоящим праздником. В этот день здесь произошло событие, которого калинковичане ждали два десятка лет – торжественная церемония открытия школьного спортивного комплекса, который по своему объему, функциональному предназначению и наличию возможностей равен целой спортивной школе, на базе которой можно проводить  не просто уроки физкультуры или тренировки по различным видам спорта, но и вполне серьезные соревнования областного и даже республиканского уровня.

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

Открывая торжественное мероприятие, председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь сказал:

— Этого события калинковичане ждали давно, ведь строительство спортивного зала было начато еще в 2006 году. Благодаря финансовой помощи ОАО «Гомельоблтранснефть Дружба», содействию губернатора Геннадия Соловья, депутата Гомельского областного Совета депутатов Олега Борисенко и депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгения Адаменко сегодня мы открываем новую страницу в истории районного спорта. К слову, этот год для Калинковичей и его жителей начался весьма продуктивно: в строй введены новое здание районного суда и второй Дом семейного типа. И вот теперь всех нас радует новый спортивный объект. Впрочем, нам еще есть над чем работать. Все зависит только от нас: от нашей сплоченности и терпения!
Глава района в своем выступлении выразил слова благодарности строителям ОАО «Мозырьпромстрой», которые в кратчайшие сроки, работая в две смены, за два месяца закончили строительство спортивного объекта.

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

Поздравляя с открытием нового спортивного комплекса и вручая символический ключ директору школы Светлане Карпуниной,  первый заместитель генерального директора ОАО «Мозырьпромстрой» Александр Гарист  выразил надежду, что в таком комфортном спортивном комплексе в Калинковичах появятся новые чемпионы мира и обладатели олимпийских медалей.

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

Сейчас еще совсем недавно безлюдный объект обретает полноценную жизнь. В светлых и просторных помещениях трехэтажного здания оборудованы тренажерный и спортивный залы, 6 раздевалок с душевыми и санузлами, кабинет медицинского работника, залы для занятий теннисом и выставок достижений. Все сверкает, в воздухе еще чувствуется запах свежей краски. Идет приобретение и установка  нового спортивного оборудования, мебели и  необходимого инвентаря.

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

Как заявил председатель райисполкома, по достоинству оценят новый спорткомплекс и поклонники здорового образа жизни – посещать спортивный объект смогут все желающие горожане и жители района.

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

Удачи тебе, новый спортивный объект! Высоких достижений твоим воспитанникам и громких спортивных побед!
В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

Светлана ПЕТРЕНКО.

Фото Николая БОРИСЕНКО.

 
 
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28 февраля для учащихся, педагогов и родителей СШ №1 г. Калинковичи стал настоящим праздником. В этот день здесь произошло событие,
 
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