В Калинковичах открылся долгожданный спорткомплекс СШ №1

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны









28 февраля для учащихся, педагогов и родителей СШ №1 г. Калинковичи стал настоящим праздником. В этот день здесь произошло событие, которого калинковичане ждали два десятка лет – торжественная церемония открытия школьного спортивного комплекса, который по своему объему, функциональному предназначению и наличию возможностей равен целой спортивной школе, на базе которой можно проводить не просто уроки физкультуры или тренировки по различным видам спорта, но и вполне серьезные соревнования областного и даже республиканского уровня.









Открывая торжественное мероприятие, председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь сказал:

— Этого события калинковичане ждали давно, ведь строительство спортивного зала было начато еще в 2006 году. Благодаря финансовой помощи ОАО «Гомельоблтранснефть Дружба», содействию губернатора Геннадия Соловья, депутата Гомельского областного Совета депутатов Олега Борисенко и депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгения Адаменко сегодня мы открываем новую страницу в истории районного спорта. К слову, этот год для Калинковичей и его жителей начался весьма продуктивно: в строй введены новое здание районного суда и второй Дом семейного типа. И вот теперь всех нас радует новый спортивный объект. Впрочем, нам еще есть над чем работать. Все зависит только от нас: от нашей сплоченности и терпения!

Глава района в своем выступлении выразил слова благодарности строителям ОАО «Мозырьпромстрой», которые в кратчайшие сроки, работая в две смены, за два месяца закончили строительство спортивного объекта.









Поздравляя с открытием нового спортивного комплекса и вручая символический ключ директору школы Светлане Карпуниной, первый заместитель генерального директора ОАО «Мозырьпромстрой» Александр Гарист выразил надежду, что в таком комфортном спортивном комплексе в Калинковичах появятся новые чемпионы мира и обладатели олимпийских медалей.

































Сейчас еще совсем недавно безлюдный объект обретает полноценную жизнь. В светлых и просторных помещениях трехэтажного здания оборудованы тренажерный и спортивный залы, 6 раздевалок с душевыми и санузлами, кабинет медицинского работника, залы для занятий теннисом и выставок достижений. Все сверкает, в воздухе еще чувствуется запах свежей краски. Идет приобретение и установка нового спортивного оборудования, мебели и необходимого инвентаря.

















Как заявил председатель райисполкома, по достоинству оценят новый спорткомплекс и поклонники здорового образа жизни – посещать спортивный объект смогут все желающие горожане и жители района.

















Удачи тебе, новый спортивный объект! Высоких достижений твоим воспитанникам и громких спортивных побед!





































Светлана ПЕТРЕНКО.

Фото Николая БОРИСЕНКО.