28 февраля 2020 года был подписан соответствующий приказ о вступлении в должность генерального директора.





Последние пять лет Бут-Гусаим работал в Белорусской федерации легкой атлетики: спортивным директором, генеральным секретарем, генеральным координатором легкоатлетического матча Европа — США, входил в оргкомитет Европейских игр.





Ныне функционер возглавляет дисциплинарную и антидопинговую комиссию БФЛА, является членом дисциплинарной антидопинговой комиссии при Национальном антидопинговом агентстве.























