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Александр Бут-Гусаим назначен гендиректором минского стадиона "Динамо"

28.02.2020 17:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Бут-Гусаим назначен генеральным директором минского стадиона "Динамо".

28 февраля 2020 года был подписан соответствующий приказ о вступлении в должность генерального директора.

Последние пять лет Бут-Гусаим работал в Белорусской федерации легкой атлетики: спортивным директором, генеральным секретарем, генеральным координатором легкоатлетического матча Европа — США, входил в оргкомитет Европейских игр. 

Ныне функционер возглавляет дисциплинарную и антидопинговую комиссию БФЛА, является членом дисциплинарной антидопинговой комиссии при Национальном антидопинговом агентстве.
 
 
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Александр Бут-Гусаим назначен генеральным директором минского стадиона "Динамо".
 
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