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Александр Бут-Гусаим назначен гендиректором минского стадиона "Динамо"
Источник материала: Партизан
Александр Бут-Гусаим назначен генеральным директором минского стадиона "Динамо".
28 февраля 2020 года был подписан соответствующий приказ о вступлении в должность генерального директора.
Последние пять лет Бут-Гусаим работал в Белорусской федерации легкой атлетики: спортивным директором, генеральным секретарем, генеральным координатором легкоатлетического матча Европа — США, входил в оргкомитет Европейских игр.
Ныне функционер возглавляет дисциплинарную и антидопинговую комиссию БФЛА, является членом дисциплинарной антидопинговой комиссии при Национальном антидопинговом агентстве.
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Александр Бут-Гусаим назначен генеральным директором минского стадиона "Динамо".
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