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Не выходя из дома. Мама нашла странный способ поиграть с ребёнком на улице
Источник материала: СТВ
Женщина была занята домашними делами, но не хотела оставлять ребёнка без внимания. Выход матери из положения вызвал улыбки у тысяч людей.
На YouTube-канале ViralHog
Самое интересное в том, что к качелям привязана длинная верёвка, за которую с четвёртого этажа дёргает женщина. Таким образом мама может играть с ребёнком, не выходя из дома.
Автор видео пояснил, что действие происходит в российском городе Белгороде. В комментариях ряд пользователей усомнился, что на качелях действительно находится ребёнок, а другие отметили находчивость женщины.
Ранее мы рассказывали о другой находчивой маме.
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Женщина была занята домашними делами, но не хотела оставлять ребёнка без внимания. Выход матери из положения вызвал улыбки у тысяч людей. На YouTube-канале...
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