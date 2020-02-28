Глава Минздрава Беларуси: Оснований для введения масочного режима нет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Он уже в Беларуси. Первый случай заболевания коронавирусом выявлен у гражданина Ирана, прилетевшего в Минск из Баку, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Зараженный – студент из Ирана. Он прилетел рейсом из Баку 22 февраля. У него взяли пробу для теста, результат оказался положительным. По словам министра здравоохранения, пациент и те, кто с ним контактировал, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Иранец чувствует себя удовлетворительно.

Заболевший – студент Белорусского технического университета. Вуз переведут на индивидуальную форму обучения.

«Внушает оптимизм, что у этого студента не было кашля, т.е. основного источника заражения. Когда человек кашляет, вирусные тела с каплями мокроты могут разлетаться и попадать к другим. Меры профилактики обычные: мытье рук, не трогать глаза. При признаках вирусной инфекции заболевший человек должен в общественных местах носить маску, чтобы обезопасить других от себя. Оснований для введения масочного режима нет, и это неэффективно. Это признала Всемирная организация здравоохранения», – заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

В стране принимают все меры, чтобы не допустить распространения вируса. У тех, кто прилетел из Ирана, Италии и Южной Кореи, берут пробы на коронавирус. Прилетевших их Китая отправляют на двухнедельный карантин. Его проходят в двух белорусских санаториях.