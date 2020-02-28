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Владимир Караник: у студента из Ирана нет клинических симптомов коронавируса
28.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
У студента из Ирана нет клинических симптомов коронавируса. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. «У пациента нет клинических симптомов. На сегодняшний момент его ничто не беспокоит. Он даже разместил по этому поводу обращение в социальных сетях и Telegram-канале», — обратил внимание министр.
Лабораторные исследования показывают наличие фрагментов РНК вируса. Это может свидетельствовать, например, о стадии носительства. «В любом случае человек находится под медицинским наблюдением и сегодня лечение ему не требуется», — добавил Владимир Караник.-0-
Министр здравоохранения Владимир Караник подчеркнул, что «на сегодня эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая». Повода закрывать границы нет, это в принципе невозможно, считает он.
Ректоратом БНТУ в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения приняты все меры, чтобы локализовать данную проблему.
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По всей территории аэровокзального комплекса установлены дезинфекторы, регулярно проводятся клининговые и дезинфекционные мероприятия в установленном порядке. Весь персонал, который задействован в обслуживании пассажиров и воздушных судов, оснащен индивидуальными средствами защиты.
«Ни одна страна не застрахована от завоза. Вопрос в том, насколько она готова своевременно это выявить и принять все необходимые меры. То, что мы видим, — как раз готовность служб здравоохранения Беларуси», — сказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.
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У студента из Ирана нет клинических симптомов коронавируса. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент...
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