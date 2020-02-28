Владимир Караник: у студента из Ирана нет клинических симптомов коронавируса

Источник материала: Вороновская газета

У студента из Ирана нет клинических симптомов коронавируса. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. «У пациента нет клинических симптомов. На сегодняшний момент его ничто не беспокоит. Он даже разместил по этому поводу обращение в социальных сетях и Telegram-канале», — обратил внимание министр.

Лабораторные исследования показывают наличие фрагментов РНК вируса. Это может свидетельствовать, например, о стадии носительства. «В любом случае человек находится под медицинским наблюдением и сегодня лечение ему не требуется», — добавил Владимир Караник.-0-