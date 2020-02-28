Производитель масок: Нашу продукцию скупают дельцы и отправляют в РФ - там она в 4 раза дороже









Оказывается, в Беларуси работают два производителя медицинских защитных масок для лица: ООО «Фарма маркет» и ЧУП «УниксФарм». Эти предприятия выпускают в сутки 90 тыс. масок (30 тыс. и 60 тыс. соответственно). Производство налажено круглосуточное.





В результате за январь-февраль компания «Фарма маркет» выпустила 900 тыс. масок. Для сравнения: за весь 2019 год — 1,8 млн шт. Об этом рассказал директор предприятия Сергей Литвинов.





"Отпускаем маски „Фармациям“ и белорусским предприятиям. В аптеках маски скупают предприимчивые граждане. Сначала — китайцы: они отправляли почтой маски в Китай. Но этому поставили заслон. Сейчас маски скупают дельцы и отправляют в Россию, где наши изделия стоят в четыре раза дороже", - рассказал

Сергей Литвинов.





Топ-менеджер пояснил, что каждой «Белфармации» отпускается примерно по 10 тыс. масок. Частные аптечные сети запрашивают сразу по 200 тыс. масок — приходится объяснять, что столько предприятие сразу не может поставить.









По информации Office Life, сегодня аптеки государственной сети «Белфармация» получили письмо из головного офиса, в котором говорится, что до конца дня в каждую аптеку будет направлено по 350 шт. масок. А в понедельник снабжение увеличится до 1,5 тыс. штук на торговый объект.