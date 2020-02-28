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Роман Головченко о зенитной ракете: «Мы становимся обладателями абсолютно новых технологий»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе прошли испытания новинки отечественного военпрома – белорусской ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальное изделие значительно увеличит обороноспособность страны. Характеристики нового оружия многократно повышают эффективность зенитно-ракетного комплекса «БУК МБ-2» тоже отечественной модернизации.
Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
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Новости Беларуси. На неделе прошли испытания новинки отечественного военпрома – белорусской ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальное...
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