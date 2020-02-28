Главный санитарный врач Горецкого района – про ОРВИ и коронавирус

Источник материала: Горецкий вестник

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — группа клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых являются пневмотропные вирусы. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, коронавирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей. ОРВИ включают в себя простуду, грипп и бронхиолит.

Как передается ОРВИ?

ОРВИ передается преимущественно воздушно-капельным путем (при чихании, кашле, близком разговоре), однако возможно заражение при прямом контакте с возбудителем (поцелуи, рукопожатия и дальнейший контакт рук с ротовой полостью) или контакте с предметами носителя инфекции (посуда, одежда).

Симптомы ОРВИ

Начало ОРВИ характеризуется такими симптомами, как заложенность носа, насморк, зуд в носу, чихание и покраснение глаз. При этом выделяемый слизистый секрет жидкий и прозрачный. Среди других признаков ОРВИ различают: першение и боль в горле, его покраснение и кашель, слезоточивость, боль в глазах, общая слабость, увеличение лимфатических узлов, головная боль, ломота в суставах, озноб.

Профилактика ОРВИ включает в себя следующие рекомендации:

— при ухудшении эпидемиологической обстановки носите маски;

— не допускайте переохлаждения организма;

— чаще проветривайте жилое и рабочее помещение;

— если в доме есть больной ОРВИ, тогда выделите ему для отдельного пользования столовые предметы (вилки, ложки, посуду), постель, полотенца, а также дезинфицируйте ежедневно дверные ручки и другие предметы, с которыми контактирует пациент;

— соблюдайте правила личной гигиены;

— закаляйте свой организм;

-избегайте мест большого скопления людей, если на то нет необходимости.

После прибытия из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, необходимо по возможности минимизировать контакты с окружающими, обратиться в медицинское учреждение по месту жительства для организации 14-ти дневного медицинского наблюдения и лабораторного обследования на наличие коронавирусной инфекции.

В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие) следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

Главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии Раиса Прудникова