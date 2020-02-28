Может ли работодатель закрыть офис на карантин из-за коронавируса? Задаем вопросы юристу

Источник материала: Tut.by

Минздрав в пятницу, 28 февраля сообщил о первом случае коронавируса в Беларуси, его обнаружили у студента из Ирана. Чтобы не допустить распространения вируса, власти начали предпринимать некоторые меры: студентов БНТУ, где учится иранец, перевели на индивидуальное обучение, его одногруппников госпитализировали для обследования, в инфекционной больнице объявили карантин. В других странах, куда коронавирус пришел раньше, различные ограничительные меры уже не редкость. На двухнедельный карантин после визита в Китай пришлось отправиться даже президенту Монголии!

FINANCE.TUT.BY поговорил с юристом о том, может ли сейчас работодатель по своему желанию закрыть офис на карантин и разрешает ли закон отказаться от командировки в страну, где много случаев коронавируса.



Снимок носит иллюстративный характер. Сергей Балай, TUT.BY

Может ли наниматель закрыть офис на карантин и сказать всем работать из дома?

— В Трудовом кодексе нет такого понятия как «карантин», — комментирует юрист частной практики Анастасия Жаврид. — Карантин может быть введен только решением правительства при объявлении чрезвычайной ситуации, но вводить его по своей инициативе работодатель не вправе.

Сказать всем сотрудникам работать из дома наниматель тоже не может. Анастасия объясняет: даже несмотря на то, что в этом году в Трудовом кодексе официально закрепили понятие дистанционной работы, это все равно считается изменением существенных условий труда.

— Поэтому, даже если наниматель хочет временно перевести сотрудников на дистанционную работу, ему все равно нужно уведомить их об этом за месяц, — говорит Анастасия Жаврид.

Могут ли из-за коронавируса всех отправить в отпуск за свой счет на какое-то время?

Гипотететически здесь возможны два варианта. Первый — оформить простой на предприятии.

— Но нанимателю нужно обосновать, почему этот простой произошел. Согласно законодательству, это временное отсутствие работы по причине производственного или экономического характера. Соответственно, причина должна быть, — поясняет Анастасия Жаврид. — Например, если производство, которое тесно работает с Китаем и уже месяц не получает оттуда необходимые комплектующие, то оно может оформить простой. но для этого должно быть выполнено еще одно требование: невозможность временно перевести работника ны выполнение другой работы. Соответственно, просто по желанию нанимателя организовать простой нельзя. Если это происходит и для этого нет объективных причин, работники вправе пожаловаться в инспекцию по труду.

Второй вариант, который есть у нанимателя, — это отправить работников в отпуск за свой счет. Их тоже есть два вида: по инициативе работника или по инициативе нанимателя. Часто наниматели просят работников написать заявление на отпуск за свой счет по собственной инициативе. Анастасия предупреждает, что соглашаться на такой отпуск и писать соответствующее заявление работники не обязаны.

— Работник должен знать, что он имеет право не писать заявление на отпуск за свой счет по собственной инициативе, — говорит юрист. — В таком случае наниматель может отправить в отпуск по своей инициативе, но для этого необходимы обязательные условия. Во-первых, необходимость временной приостановки работ или временного уменьшения их объема, во-вторых, письменное согласие работника. Важно, что в случае предоставления отпуска по инициативе нанимателя можно договориться о частичном сохранении заработной платы.



Снимок носит иллюстративный характер. Сергей Балай, TUT.BY

Если для приезжающих из-за границы введут карантин, как это будет оформлено на работе?

— В такой ситуации вам должны выдать больничный лист и закрыть его после окончания карантина. Причем неважно, будете вы проходить его дома или в больнице, — говорит Анастасия Жаврид.

Может ли наниматель запретить мне какое-то время выходить на работу, если я вернулся из страны, где много заболевших?

— Запрет выходить на работу в такой ситуации неправомерен. Можно обратиться в инспекцию по труду, — советует юрист.

Хочу организовать сам себе карантин и посидеть дома пару недель. Как можно решить вопрос с работой?

Во-первых, можно написать заявление на отпуск за свой счет по семейно-бытовым причинам (но наниматель имеет право в таком отпуске отказать, тогда придется выходить на работу). Во-вторых, можно попробовать договориться с работодателем поработать в это время из дома. Но Анастасия предупреждает, что официально такого понятия, как «поработать из дома», в законодательстве нет.

— Это рассматривается как нарушение со стороны и нанимателя, и работника. Но неофициально многие фирмы сейчас предлагают работникам такой вариант, это нормальная практика. Поэтому можно сказать, что здесь все зависит от решения нанимателя, — говорит Анастасия Жаврид.

Меня отправляют в командировку в страну, где много случаев коронавируса (например, Италию или Корею). Я могу отказаться?

— Пока ситуация не объявлена чрезвычайной на государственном уровне, отказаться от командировки нельзя, — говорит Анастасия Жаврид.