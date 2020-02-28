В Беларуси появился опасный вид гусей

Пару гусей сумел снять на камеру мобильного телефона механизатор СПК «Макаровцы», который занимался вспашкой поля.

В АПБ отметили, что данный вид будет зарегистрирован в Беларуси после соответствующего решения Белорусской орнито-фаунистической комиссии и станет вторым для республики интродуцентом, то есть видом, проживающим за пределом естественного ареала.

Природный ареал нильских гусей находится в Африке — к югу от пустыни Сахары, небольшая природная популяция есть в долине Нила в Египте.





Нильские гуси входят в список самых опасных инвазивных видов в Европе и запрещены к ввозу и разведению в ЕС.