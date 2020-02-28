В аптеках дефицит масок. Их начали продавать перекупы, некоторые предлагают сразу несколько тысяч штук

Источник материала: Tut.by

В аптеках наблюдается нехватка медицинских масок. В этой ситуации быстро сориентировались перекупы, которые предлагают их приобрести тридорога, а некоторые — дешевле, чем в аптеках. Как минимум несколько десятков соответствующих объявлений появилось на площадках по продаже новый и бывших в употреблении вещей. Тем временем в Минздраве заявили , что во всех лечебных учреждениях страны есть запас масок, а ажиотаж с масками — эмоциональный. За сегодня в Минске выкупили около 70 тысяч масок, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.



Снимок носит иллюстративный характер. Сергей Балай, TUT.BY

Сегодня в обед на одной из барахолок было всего три объявления о продаже медицинских масок, а к 17.00 — уже несколько десятков.

К примеру, в Центральном районе Минска 100 одноразовых трехслойных медицинских масок продают по 85 рублей. Мужчина готов отправить заказ почтой.





Если покупать маски поштучно, но выйдет заметно дороже. Один из пользователей предлагает приобрести по 1 рубля за штуку. «В наличии 200 штук в г. Минск. Оплата по факту», — пишет автор объявления.

Один из пользователей и вовсе продает 10 тысяч масок — по 90 копеек за штуку.





Но попадают маски и по бросовым ценам. «Продаются трехслойные одноразовые маски. Продажа комплектами по 50/100 штук (6 и 11 рублей). Писать или звонить. Маски не подделка. Оригинальные и надежные. Защитим страну от эпидемии!!! Цена выставлена как можно меньше чем в магазинах и аптеках, чтобы вы защищали себя и своих близких», — говорится в одном из объявлений.

В Минскздраве ранее рассказывали, что маски поштучно продаются от 17 копеек, упаковками по 3−5 штук — от 58 копеек, сообщали ранее «Минск-Новости» .

«В аптеках маски скупают предприимчивые граждане»

Один из производителей медицинских защитных самок — ООО «Фарма маркет» — отмечает, что «в аптеках маски скупают предприимчивые граждане». «Сначала — китайцы: они отправляли почтой маски в Китай. Но этому поставили заслон. Сейчас маски скупают дельцы и отправляют в Россию, где наши изделия стоят в четыре раза дороже», — рассказал Office Life директор «Фарма маркет» Сергей Литвинов.

Топ-менеджер пояснил, что каждой «Белфармации» отпускается примерно по 10 тыс. масок. Частные аптечные сети запрашивают сразу по 200 тыс. масок — приходится объяснять, что столько предприятие сразу не может поставить.

На что еще вырос спрос

Тем временем наблюдается нехватка респираторов. На сайтах по поиску препаратов и медтоваров еще сегодня утром и в обед были предложения (по 4,9 рубля), а на момент выхода текста — уже нет.



В одной из аптек в Заводском районе Минска. Фото прислал читатель

Читатели сообщают, что испытывают сложности с покупкой антисептика Септоцид Р. В аптеках рассказывают о всплеске заказов противовирусных препаратов.