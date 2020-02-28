﻿ Масленица, шизофрения, искусство. Куда сходить в Могилеве в последний выходной зимы и первый - весны. 21.by
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Масленица, шизофрения, искусство. Куда сходить в Могилеве в последний выходной зимы и первый - весны

28.02.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последний выходной зимы и первый весны нужно сделать запоминающимися, согласны? Тем более что в Могилеве столько всего интересного! И Масленица, и крутая лекция, и… Впрочем, выбирайте сами. И не только тут, но и на AFISHA.TUT.BY зайдите — там еще целая куча вариантов для вашего отдыха.

29 февраля


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Что: Масленица

Где: сквер 40-летия Победы, улица Миронова

Когда: 12.00−16.00

Сколько: бесплатно

Сжигание чучела, блины, конкурсы — все это будет на городском праздновании Масленицы в центре города. Да-да, гуляния с территории Печерского лесопарка перенесли из-за погоды. Ярмарка тоже будет.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта vivra.ru

И это только начало! Масленицу будут отмечать еще и в «Парк Сити». А когда вы наедитесь блинов, можете отправиться за духовной пищей на «Масленый вечер’ОК в капелле».


Фото: lektorij.by

Что: лекция «Шизофрения. Энигма тысячелетия»

Где: Могилевская областная научно-техническая библиотека, ул. Космонавтов, 19

Когда: 14.00

Сколько: бесплатно, но, чтобы получить билет, необходимо сделать репост анонса в соцсетях и заполнить анкету. Подробности тут

Ограничения: рекомендуемый возраст слушателей — 16+

«Шизофрения» — заболевание, которое является одной из самых больших загадок нашей цивилизации. Почему ее называют именно так? Как ей заболевают и как она себя проявляет? Скоро ли удастся найти лечение от этого расстройства?

Эти и многие другие вопросы раскроет на лекции Евгений Геншафт — врач-психиатр-нарколог Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии.


Фото с сайта livemaster.ru

Что: арт-лекториум «Понятное искусство»

Где: музей В. Бялыницкого-Бирули, ул. Ленинская, 37

Когда: 16.00

Сколько: 4 рубля

Если вы ничего не знаете о Рене Лалике, загуглите, как выглядят его работы. И поймете, почему они еще при жизни мастера стали классикой ХХ века. Рене Лалик сделал невозможное — заставил женщин отказаться от бриллиантов ради стекла.

Арт-лекториум о легендарном ювелире, мастере золотого и серебряного дела, дизайнере и гении в сфере художественного стекла проведет младший научный сотрудник музея Светлана Сидорова.

1 марта


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Что: ярмарка изделий ручной работы «Душевный маркет»

Где: Дом Польский, пер. Пожарный, 3

Когда: 11.00−19.00

Сколько: вход свободный

На ярмарке изделий ручной работы можно будет купить кукол, украшения, косметику, посуду, декор для дома, сладости и чай. А еще поучаствовать в мастер-классах. Будет работать фотозона, для детей — аквагрим.

Полная афиша Могилева — кино, спектакли, концерты — на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сделали для вас традиционную подборку мероприятий, которые пройдут в Могилеве 29 февраля и 1 марта.
 
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Lida.Info
Единство
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Слуцк Город
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