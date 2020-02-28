Масленица, шизофрения, искусство. Куда сходить в Могилеве в последний выходной зимы и первый - весны

Источник материала: Tut.by

Последний выходной зимы и первый весны нужно сделать запоминающимися, согласны? Тем более что в Могилеве столько всего интересного! И Масленица, и крутая лекция, и… Впрочем, выбирайте сами. И не только тут, но и на AFISHA.TUT.BY зайдите — там еще целая куча вариантов для вашего отдыха.

29 февраля



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Что: Масленица Где: сквер 40-летия Победы, улица Миронова Когда: 12.00−16.00 Сколько: бесплатно

Сжигание чучела, блины, конкурсы — все это будет на городском праздновании Масленицы в центре города. Да-да, гуляния с территории Печерского лесопарка перенесли из-за погоды. Ярмарка тоже будет.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта vivra.ru

И это только начало! Масленицу будут отмечать еще и в «Парк Сити» . А когда вы наедитесь блинов, можете отправиться за духовной пищей на «Масленый вечер’ОК в капелле» .



Фото: lektorij.by

Что: лекция «Шизофрения. Энигма тысячелетия» Где: Могилевская областная научно-техническая библиотека, ул. Космонавтов, 19 Когда: 14.00 Сколько: бесплатно, но, чтобы получить билет, необходимо сделать репост анонса в соцсетях и заполнить анкету. Подробности тут Ограничения: рекомендуемый возраст слушателей — 16+

«Шизофрения» — заболевание, которое является одной из самых больших загадок нашей цивилизации. Почему ее называют именно так? Как ей заболевают и как она себя проявляет? Скоро ли удастся найти лечение от этого расстройства?

Эти и многие другие вопросы раскроет на лекции Евгений Геншафт — врач-психиатр-нарколог Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии.



Фото с сайта livemaster.ru

Что: арт-лекториум «Понятное искусство» Где: музей В. Бялыницкого-Бирули, ул. Ленинская, 37 Когда: 16.00 Сколько: 4 рубля

Если вы ничего не знаете о Рене Лалике, загуглите, как выглядят его работы. И поймете, почему они еще при жизни мастера стали классикой ХХ века. Рене Лалик сделал невозможное — заставил женщин отказаться от бриллиантов ради стекла.

Арт-лекториум о легендарном ювелире, мастере золотого и серебряного дела, дизайнере и гении в сфере художественного стекла проведет младший научный сотрудник музея Светлана Сидорова.

1 марта



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Что: ярмарка изделий ручной работы «Душевный маркет» Где: Дом Польский, пер. Пожарный, 3 Когда: 11.00−19.00 Сколько: вход свободный

На ярмарке изделий ручной работы можно будет купить кукол, украшения, косметику, посуду, декор для дома, сладости и чай. А еще поучаствовать в мастер-классах. Будет работать фотозона, для детей — аквагрим.

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