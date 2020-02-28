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Масленица, шизофрения, искусство. Куда сходить в Могилеве в последний выходной зимы и первый - весны
Источник материала: Tut.by
Последний выходной зимы и первый весны нужно сделать запоминающимися, согласны? Тем более что в Могилеве столько всего интересного! И Масленица, и крутая лекция, и… Впрочем, выбирайте сами. И не только тут, но и на
29 февраля
Сжигание чучела, блины, конкурсы — все это будет на городском праздновании Масленицы в центре города. Да-да, гуляния с территории Печерского лесопарка перенесли из-за погоды. Ярмарка тоже будет.
И это только начало! Масленицу будут отмечать еще и
«Шизофрения» — заболевание, которое является одной из самых больших загадок нашей цивилизации. Почему ее называют именно так? Как ей заболевают и как она себя проявляет? Скоро ли удастся найти лечение от этого расстройства?
Эти и многие другие вопросы раскроет на лекции Евгений Геншафт — врач-психиатр-нарколог Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии.
Если вы ничего не знаете о Рене Лалике, загуглите, как выглядят его работы. И поймете, почему они еще при жизни мастера стали классикой ХХ века. Рене Лалик сделал невозможное — заставил женщин отказаться от бриллиантов ради стекла.
Арт-лекториум о легендарном ювелире, мастере золотого и серебряного дела, дизайнере и гении в сфере художественного стекла проведет младший научный сотрудник музея Светлана Сидорова.
1 марта
На ярмарке изделий ручной работы можно будет купить кукол, украшения, косметику, посуду, декор для дома, сладости и чай. А еще поучаствовать в мастер-классах. Будет работать фотозона, для детей — аквагрим.
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Масленица, шизофрения, искусство. Куда сходить в Могилеве в последний выходной зимы и первый - весны
Сделали для вас традиционную подборку мероприятий, которые пройдут в Могилеве 29 февраля и 1 марта.
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