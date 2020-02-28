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Представитель ВОЗ в Беларуси: Здоровым людям маски не нужны

28.02.2020 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А министр здравоохранения считает, что ажиотаж с масками — эмоциональный.

За сегодня в Минске выкупили около 70 тысяч масок, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.

— Ажиотаж с масками — эмоциональный. Но когда правят балом эмоции, искать рациональное объяснение — не самый лучший подход, — цитирует TUT.BY главу Минздрава.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев напомнил белорусам, что здоровым людям маски не нужны. Маски нужны только медикам, тем, кто ухаживает за больными, и больным, которые таким образом защищают от своей инфекции окружающих.

Батыр Бердыклычев привел статистику: у 81% заболевших коронавирусом он протекает в легкой и средней форме, когда человек может перенести болезнь на ногах, 14% случаев требуют госпитализации и у 5% — критические состояния, когда страдают внутренние органы. Уровень смертности от коронавируса — 2−4%.

— У пациента нет клинических симптомов. На сегодняшний момент его ничто не беспокоит. Он даже разместил по этому поводу обращение в социальных сетях и Telegram-канале, — приводит БЕЛТА слова министра.

Лабораторные исследования показывают наличие фрагментов РНК вируса. Это может свидетельствовать, например, о стадии носительства.

По словам Владимира Караника, студент из Ирана находится под медицинским наблюдением и сегодня лечение ему не требуется.

Глава Минздрава также подтвердил, что у одногруппников и преподавателей студента из Ирана нет признаков коронавируса.
 
Теги: Минск
 
 
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А министр здравоохранения считает, что ажиотаж с масками — эмоциональный.
 
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