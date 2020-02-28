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«С кадрами очень сложно». Cтудент бросил универ и открыл в «отстающем районе» первую кофейню

28.02.2020 19:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вадим Лучиц никогда не хотел быть специалистом по водоснабжению. Не видел он себя ни инженером-строителем, ни магистром технических наук, ни работником проектной организации. На кафедре водоснабжения Брестского технического университета он оказался не по велению сердца, а по результатам ЦТ — поступил, куда хватало баллов. Учеба шла туго. Вадим промучился три курса, не сдал экзамены, отчислился, перевелся на заочку — и страдал дальше, но уже дистанционно. Перед очередной сессией студент посчитал, во что дальше ему обойдется диплом при действующих расценках на обучение и курсачи — и понял, что лучше он эти 2 тысячи долларов вложит в свой бизнес. Забрал документы из вуза, взял в аренду бывший продовольственный ларек и открыл хипстерскую кофейню в центре отстающего района, где не то что с хипстерами, вообще с молодежью-то туго.

Мы привыкли к историям о том, как белорусы открывают свое дело в крупных городах, где, по сравнению с регионами, лучше развита инфраструктура, попроще с кадрами и сбытом. А тут еще и первые итоги переписи-2019 не прибавляют оптимизма: белорусы стремятся в крупные города, а районы продолжают терять людей.

Тем не менее найдется немало тех, кто решился запустить свой бизнес не в крупных городах — и создать новые рабочие места и пополнить местный бюджет налогами. Наш новых проект — о белорусах из регионов, которые берут и делают.

Держите первую историю нашего нового проекта «Бизнес в регионах».

Если в Лондоне принято говорить о погоде, в Милане — обсуждать моду, а на небе только и разговоров, что о море и о закате, то в Дрогичине все беседы сводятся к клубнике. Поговорить с дрогичинцем и не поинтересоваться на прощание прогнозами на предстоящий сезон считается моветоном. Потому что в ягодной столице невидимыми клубничными усиками скованы даже те, кто одной целью не связан.


Вадим Лучиц

Вот, например, дрогичинец Вадим Лучиц. Возраст — 24 года, семейный статус — женат. Детей на иждивении нет, но скоро будут. По профессии — предприниматель, по жизни — оптимист. Два года занимается бизнесом в сфере услуг — развивает первую в городе кофейню. Казалось бы, при чем тут клубника. Ну разве, что начинкой в крепе добавить. А нет, Вадим ждет с нетерпением клубничного сезона. Пойдет ягода — у людей вырастут доходы, в Дрогичин приедут перекупы, туристы, глядишь, нежданно-негаданно заглянут, опять же вернутся домой студенты. Город заметно прирастет. А вслед за ним и выручка кофейни Вадима (не факт, конечно, но может).

Кофейня находится в центре Дрогичина напротив строящегося православного храма. Окруженный туями тент шоколадных тонов с надписью «Sladikov coffee» стоит буквально через дорогу от стройки. Внутри уютно. Интерьер типичен для таких заведений: шоколадные тона, мягкие кресла, диваны, книжные шкафы. В зале играет легкий инди-рок. Лирическим тенором англичанин напевает какую-то банальщину о том, что как бы ни было сложно, потом все будет хорошо. Хоть имя Вадим в песне не упоминается, но это точно про него.

«Ларек найти — уже удача»

Раньше это место выглядело по другому. Не было ни кофейни, ни туй, ни тента. Был только обычный белый ларек, в который ходили за продуктами жители ближайших многоэтажек. Со временем магазин закрылся, люди пошли в другой магазин, а ларек пустовал. До тех пор, пока Вадим не решил заняться бизнесом.


Историю своей кофейни молодой предприниматель отсчитывает с того момента, когда его отчислили из вуза. Вадим вернулся домой, погоревал, перевелся на заочку и решил попробовать себя в предпринимательстве, чтобы время между сессиями даром не терять. С направлением определился быстро. Когда Вадим жил в Бресте, любил ходить в местные кофейни. Подумал, что что-то подобное можно открыть и в Дрогичине. Проблема в том, что все проходные места в городе были заняты. А открывать кофейню в спальнике — бесперспективно.

— У нас в городе сложно с арендой помещений. Совсем ничего нет. Ларек найти — уже удача. И то очень сложно. Мне повезло. Ларек принадлежит другу семьи. Он мне его предложил. Я посмотрел, место неплохое — и взял.


«Лучше я эти деньги сюда вложу»

В старт Вадим вложил все свои накопления. Кроме того, поддержали родственники. Всего ушло около 30 тысяч долларов. Львиная доля расходов пришлась на подготовку помещений и закупку оборудования. Кресла везли из российской IKEA, стулья — из JUSK, диваны мастерили сами. Самое дорогое приобретение — кофемашина стоимостью более 6 тысяч евро.

— Зато она очень простая в обслуживании. Там практически нечему ломаться, — нахваливает владелец заведения. — Я за полтора года поменял одну трубку только. Очень надежная. Будет долго стоять и работать. Когда я ее покупал, мне все говорили, зачем, мол, в Дрогичине такая дорогая кофеварка, поставь в зал автомат — и все. Только я ее установил, все кофе попробовали — и уже говорили, что молодец, что настоял на своем.

Параллельно с подготовкой к открытию кофейни Вадим учился на заочке. Когда приближалась очередная сессия, парень пересмотрел свои приоритеты.

— Мне оставалась одна сессия, госы и диплом. Не было времени на сессию ехать и диплом делать, а заказывать не хотелось. Еще и курсовые оставались. Я посчитал, что если все это заказывать, то выйдет около 2 тысяч долларов. Подумал, что лучше я эти деньги сюда вложу, — рассказывает предприниматель.


Варить кофе Вадима научила его будущая жена, которая несколько лет работала в минской кофейне. А потом уже сам владелец бизнеса «натаскивал» персонал.

— С кадрами в Дрогичине очень сложно. Молодых найти практически нереально. Казалось бы, безработица, людям нужна работа — а на вакансию откликается пару человек. Одна бариста от нас уехала в Борисов к парню. Сейчас не могу никого найти. Приходится самому работать, — жалуется предприниматель.

На подготовку заведения и персонала ушло примерно полгода. Кофейня Вадима открылась в августе 2018 года под вывеской «Sladikov».

— Почему Sladikov? — переспрашивает хозяин заведения. — Да у меня в универе одногруппница была Сладикова. А я в то время как раз хэнд-мейд шоколадками занимался. Мне понравилась ее фамилия, я и назвал так шоколадки. То дело особо не пошло, а название осталось.


Сразу после открытия место пользовалось большой популярностью, отмечает предприниматель:

— У нас было полно людей. Кофейня была чем-то новым для них. Все хотели посмотреть. Под конец августа-начало сентября посетителей было много. А потом посещаемость сильно пошла на спад. Студенты все поуезжали. Очень мало кто здесь остается. Зима была сложная. Прибыли никакой, только вложения. Потеплело, вернулись студенты, стало получше.

«Отрабатывают распределение и уезжают»

Кофейной культурой дрогичинцы прониклись не сразу.

— Первое время люди говорили: «В смысле за кофе 3 рубля?!» и жаловались, что в блинной «три в одном» за рубль делают, — смеется Вадим. — Мы цену не снижали. Просто объясняли людям, почему такая цена. Говорили: «Давайте мы сделаем вам кофе, если не понравится, не будете покупать». Сработало. Сейчас уже люди поняли, что такое хороший кофе и готовы за него платить.


Кое-как кадровую проблему удается решать благодаря дрогичинскому лицею, где, среди прочего, готовят и поваров. Студенты периодически приходят к Вадиму на стажировку.

— Вот у нас один парень отработал распределение и уехал в Минск. Уже вернулся обратно. Я его к себе зову, а не хочет. Говорит, что поедет в Польшу. Сейчас еще один парень у нас практику заканчивает — и с мая останется на отработку. Задержать здесь молодежь тяжело. Многие хотят поехать пожить, поработать в другом городе, чтобы увидеть больше. В итоге отрабатывают [распределение] и уезжают. Я одному в шутку говорил: «На цепь пристегну, чтобы никуда не сбежал».

— Сработало?

— Нет. Поваров мы уже поменяли один раз. В июне снова будем менять. Сразу двух. Девушка уезжает работать в Польшу, а парень будет поступать в лицей. Он в прошлом году не поступил, год у нас отработал и сейчас опять будет поступать.


Еще одна проблема районной кофейни — закупка ингредиентов для сэндвичей и коктейлей:

— Лайм бывает сложно найти, мяту, рукколу, шпинат. Привезут одну коробочку на месяц, а это у тебя через неделю закончится — и думай, где найти. Поначалу были проблемы, но сейчас уже звоню, договариваюсь, прошу, чтобы привезли побольше.

Вся кондитерка в заведении Вадима привозная. Торты и пирожные в кофейню доставляют замороженными из Минска.

— Я в Дрогичине искал пекарни, кондитерские, чтобы свежее у них закупать. Ничего нет. На дому люди делают, но я один раз попробовал поставить домашний торт, так санстанция в тот же день позвонила, чтобы убрал. Есть и у нас хлебозавод, я брал у них торт, пирожные. Так мы их даже не выставляли на витрину, — вздыхает Вадим.


«Семейным людям в Дрогичине очень хорошо»

За полтора года работы, по подсчетам Вадима, кофейня окупилась примерно на четверть.

— В Дрогичине аренда высокая. Вот за этот ларек я плачу около 250 долларов в месяц. Очень много — около 3 тысяч долларов — уходит на электроэнергию, налоги, зарплату — а у бариста она 500−650 рублей, отчисления. Не заработаешь тут много. На жизнь хватает, но на развитие практически нечего оставить. Сейчас, может, получше будет. Все-таки люди у нас расшевелились, стали больше ходить по заведениям, средний чек повысился, — уверен предприниматель.

Кстати в его заведении средний чек не превышает 4 рублей. Выручка и доход каждый месяц разные.

— Летом, когда сезон, — нормально. А зимой… В прошлом году просто выживала кофейня. Не знал, что делать. Были выручки по 70 рублей в день. Все, что мы заработали, когда открылись и людей много было, за зиму потратилось, — рассказывает Вадим.

В планах у Вадима на ближайшую перспективу — заработать в клубничный сезон и все-таки открыть свой кондитерский цех с тортами и круассанами. Убегать из Дрогичина вслед за сверстниками в Польшу или Минск он пока не планирует:

— Нравится мне этот город. Жил я в Бресте. Там было неплохо, но я не видел для себя нормальной занятости. Минск — слишком многолюдный. Я приезжаю на день-два — и мне уже хочется обратно. Тут мне легче развиваться, да и вообще семейным людям в Дрогичине очень хорошо.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Парень забрал документы, взял в аренду бывший продовольственный ларек и открыл хипстерскую кофейню в центре отстающего района, где не то что с хипстерами, вообще с...
 
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