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Дмитрий Жирмонт: Герасимов, Ивашко и Василевский будут держать всю оборону на Кубке Дэвиса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В основном составе белорусской сборной на Кубке Дэвиса, помимо Герасимова (65 позиция мирового рейтинга), значатся Илья Ивашко (133 номер) и парный игрок Андрей Василевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На еще две путевки в сборную претендуют сразу четыре молодых теннисиста.
Дмитрий Жирмонт, капитан сборной Беларуси по теннису:
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Новости Беларуси. В основном составе белорусской сборной на Кубке Дэвиса, помимо Герасимова (65 позиция мирового рейтинга), значатся Илья Ивашко (133 номер) и парный...
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