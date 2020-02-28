Источник материала: Новости Волковыска

Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси принято решение о продлении временного госрегулирования цен на сахар.

Оно будет действовать по 30 марта включительно. Соответствующее постановление №17 приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли 25 февраля.

Таким образом, предельная минимальная цена в 1,5 рубля на 1 кг сахара будет действовать с 1 января по 30 марта включительно. Эти цены назначаются как на белорусский, так и на ввезенный сахар.

Госрегулирование цен на сахар ввели с 1 октября прошлого года – на 90 дней. Затем госрегулирование вводилось с 1 января нынешнего года – на 60 дней. Получается, что оно было продлено на 30 дней.

Белорусский сахар обходится дороже российского, поэтому этими мерами власти стремились защитить отечественный рынок. До госрегулирования белорусский сахар стоил в магазинах 1,43-1,49 рубля за килограмм, а российский – от 1,29 рубля.

Напомним, МАРТ имеет право регулировать цены на социально значимые товары в течение 90 дней в году.