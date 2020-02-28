Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы-2020 по футболу

Сегодня, 28 февраля 2020 года, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу сезона 2019-2020. Уже известны 15 команд, которые сыграют в данном раунде турнира.
Соперник "Базеля" станет известен позже, поскольку из-за штормового предупреждения перенесли матч "Зальцбурга" и "Айнтрахта".
Все результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЕ
По ее итогам образовались следующие пары:
«Истанбул» — «Копенгаген»;
«Олимпиакос» — «Вулверхэмптон»;
«Рейнджерс» — «Байер»;
«Вольфсбург» — «Шахтёр»;
«Интер» — «Хетафе»;
«Севилья» — «Рома»;
«Айнтрахт»/«Зальцбург» — «Базель»;
ЛАСК — «Манчестер Юнайтед».
Первые матчи 1/8 финала назначены на 12 марта, повторные – на 19 марта.
Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 20 марта, а финал пройдёт в Гданьске (Польша) 27 мая 2020 года.