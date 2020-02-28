В Хотыничах горел жилой дом

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В среду, 26 февраля, в 9. 41 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома, который расположен в аг. Хотыничи.









По прибытию к месту вызова установлено, что кровля жилого дома охвачена огнем полностью, хозяин находится на улице.









В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены на всей площади, домашнее имущество. Пострадавших нет.













При возникновении чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.

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