Белорусский мармелад из кукурузы, моркови, тыквы и других овощей показали в Узбекистане. А вы видели?

Самое интересное - это овощной мармелад. В линейку вошли: сладкая кукуруза, рыжая морковь, спелая тыква, сочный томат и пикантный сельдерей. В мармеладе содержатся пребиотики, нет искусственных красителей.

Кондитерская фабрика «Красный пищевик» наладила производство «полезной» сладости — жевательного мармелада POLZA на основе овощей -- в прошлом году.





Всего в линейке пять вкусов: томат, тыква, морковь, кукуруза и сельдерей.





Упаковку сладости разработало агентство PG. Как сообщает marketing.by, в качестве дизайн-решения новинки была выбрана концепция «ботанической энциклопедии». Иллюстрации на пачке напоминают страницы из книги, а текстовый блок рассказывает потребителю, чем именно полезно такое лакомство.











