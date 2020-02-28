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Белорусский мармелад из кукурузы, моркови, тыквы и других овощей показали в Узбекистане. А вы видели?

28.02.2020 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь представила инновационные разработки и технологии для сельского хозяйства на выставке в Узбекистане. Как сообщили в пресс-службе НАН, среди экспонатов - овощной мармелад, хелатные удобрения и новые сорта картофеля.



Самое интересное - это овощной мармелад. В линейку вошли: сладкая кукуруза, рыжая морковь, спелая тыква, сочный томат и пикантный сельдерей. В мармеладе содержатся пребиотики, нет искусственных красителей. 

Кондитерская фабрика «Красный пищевик» наладила производство «полезной» сладости — жевательного мармелада POLZA на основе овощей -- в прошлом году. 

Всего в линейке пять вкусов: томат, тыква, морковь, кукуруза и сельдерей.

Упаковку сладости разработало агентство PG. Как сообщает marketing.by, в качестве дизайн-решения новинки была выбрана концепция «ботанической энциклопедии». Иллюстрации на пачке напоминают страницы из книги, а текстовый блок рассказывает потребителю, чем именно полезно такое лакомство.
 
 
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Беларусь представила инновационные разработки и технологии для сельского хозяйства на выставке в Узбекистане. Как сообщили в пресс-службе НАН, среди экспонатов -...
 
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