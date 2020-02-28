Учимся помогать себе и другу. Красный Крест присоединился к акции МЧС

Источник материала: Вороновская газета





Поведение при пожаре, оказание первой помощи и здоровый образ жизни обсуждали школьники в рамках Единого дня безопасности. К акции МЧС присоединилась районная организация Белорусского Красного Креста.























— Целью Единого дня безопасности — обратить внимание и взрослых, и детей на то, что в жизни многие ситуации могут привести к трагедии. Важно уметь не допускать их, — прокомментировала организатор мероприятия — председатель РО БОКК Валентина Нарбут. — Дорогие ребята, вы должны быть очень внимательными. Азарт, игры, шалости зачастую оборачиваются серьезными проблемами, — обратилась она к старшеклассникам Вороновской и Полецкишской школ, участвовавших в Дне открытых дверей в Красном Кресте. — Будьте веселыми и радостными, но дисциплинированными. А если что-то случилось с вашим другом, вы должны уметь оказать помощь.























Для посетителей волонтеры Красного Креста из Вороновской школы Павел Стефанович, Виктория Малаховская, Яна Сенкевич и Александр Ясюкайть в сопровождении представителей РОЧС дали мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему. Беседу о профилактике неинфекционных заболеваний провела врач-валеолог Вороновской ЦРБ Людмила Щеглик, а стажеры-спасатели Дмитрий Тарамына и Евгений Ясюкайть рассказали, как пользоваться мобильным приложением МЧС «Помощь рядом», и напомнили школьником о Правилах пожарной безопасности. В дополнение ко всему ребятам продемонстрировали видеоролик о наркозависимости и по предупреждению распространения и употребления наркотиков.















Галина ШЛЕМПО.

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