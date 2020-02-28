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В Солигорске чествовали лучших тружеников по итогам 2019 года. Фоторепортаж. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

21 февраля во Дворце культуры г. Солигорска состоялась торжественная церемония подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год.

Ежегодно жители Солигорского края в этот день отдают дань уважения и признания лучшим труженикам всех звеньев управления и трудовым коллективам, создающим экономический и интеллектуальный потенциал, ветеранам войны и труда за их ратные и трудовые подвиги, молодому поколению, от инициативы и упорного труда которых зависит будущее родной Беларуси.

















Началась торжественная церемония подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год в 12.00 в Универсальном зале Дворца культуры г. Солигорска. Там состоялось чествование передовиков производства в сфере промышленности, медицины, образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, культуры. Церемонию награждения провели председатель Солигорского райисполкома Андрей Жайлович и председатель районного Совета депутатов Алла Калеева.

















Атмосфера праздника ощущалась уже в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска. Там была организована выставка-презентация и дегустация продукции, производимой субъектами хозяйствования Солигорского района. Также в фойе Зимнего сада была представлена фотовыставка «Одной судьбой мы связаны навеки» о тружениках Солигорщины.

























Торжественно, празднично было и в театральном зале. Цветы, светлые улыбки людей, чарующая музыка – все это свидетельствовало о красоте праздника созидания. Праздника человеческого величия и могущества.



В торжественном мероприятии приняли участие почётные гости: председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Генрихович Турчин, депутаты Палаты представителей Национального собрания РБ Юлия Георгиевна Мурина и Андрей Николаевич Струневский, председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович Жайлович, председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева, руководители организаций и предприятий Солигорского района.



Среди главных героев торжества – представители всех отраслей народного хозяйства, промышленности, строители, работники легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, бытового обслуживания, связи…











Со словами признательности за труд к передовикам производства обратился председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Генрихович ТУРЧИН.



— В своем выступлении Александр Генрихович подчеркнул, что хозяйства, предприятия, организации и учреждения Солигорского района динамично развиваются, не сбавляют темпов в освоении новых методов и форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и технологическом обновлении производств. Он выразил уверенность, что трудолюбие жителей района, умелое сочетание новейших технологий, передового опыта будут и в дальнейшем служить основой для развития и процветания Солигорского района.































За добросовестный труд, достижение высоких производственных результатов и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Солигорского района Почетные грамоты Минского областного исполнительного комитета были вручены лучшим представителям в различных сферах деятельности по итогам за 2019г.



Со словами признательности и благодарности за высокий профессионализм и добросовестный труд к присутствующим обратилась депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Юлия Георгиевна Мурина.



А после – вручила Благодарности Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.



































Со словами приветствия к присутствующим обратился председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович Жайлович.



— Стабильный, динамично развивающийся, дружелюбный и процветающий – таким мы знаем наш район сейчас, таким его сделал усердный труд многих поколений солигорчан. Сегодня мы с гордостью говорим о результатах труда. Благодаря стабильной работе отраслей народного хозяйства за 2019 год Солигорским районом достигнут рост по всем объемным и финансовым показателям прогноза социально-экономического развития – отметил в своем выступлении Андрей Леонидович ЖАЙЛОВИЧ.



Глава Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович Жайлович пожелал всем участникам торжества крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и успехов в работе.























Чествование передовиков производства по традиции началось с приглашения на праздничную сцену руководителей предприятий, занявших призовые места по итогам работы за 2019 г. Поочередно председатель райисполкома Андрей Леонидович Жайлович вручал почетные грамоты Солигорского районного исполнительного комитета. Большой группе солигорских тружеников была объявлена благодарность председателя райисполкома.



Подведение итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год завершилось награждением организаций промышленности, агропромышленного и строительного комплекса, сферы обслуживания, социально-культурной сферы в решении задач социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год дипломами, почётными грамотами и благодарностями Солигорского районного исполнительного комитета и Солигорского районного Совета депутатов.



Награждение проводили председатель Солигорского райисполкома Андрей Леонидович Жайлович и председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева.































Ни один праздник не обходится без хорошего настроения, и, конечно же, без задушевной песни и хорошего танца. Создавали праздничное настроение участникам торжественной церемонии подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год выступления как самодеятельных артистов, так и целых творческих коллективов Дворца культуры г. Солигорска, которые надолго запомнятся всем, кто в этот день находился в театральном зале.

Поздравления, улыбки и хорошее настроение сопутствовали всем. Чувствовалась гордость за наш Солигорский район и его лучших людей. Праздник оставил добрые воспоминания в душе каждого приглашенного.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».