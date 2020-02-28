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В Солигорске чествовали лучших тружеников по итогам 2019 года.
28.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
21 февраля 2020 19:56 4587
В Солигорске чествовали лучших тружеников по итогам 2019 года. Фоторепортаж.
21 февраля во Дворце культуры г. Солигорска состоялась торжественная церемония подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год.
Ежегодно жители Солигорского края в этот день отдают дань уважения и признания лучшим труженикам всех звеньев управления и трудовым коллективам, создающим экономический и интеллектуальный потенциал, ветеранам войны и труда за их ратные и трудовые подвиги, молодому поколению, от инициативы и упорного труда которых зависит будущее родной Беларуси.
Началась торжественная церемония подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год в 12.00 в Универсальном зале Дворца культуры г. Солигорска. Там состоялось чествование передовиков производства в сфере промышленности, медицины, образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, культуры. Церемонию награждения провели председатель Солигорского райисполкома Андрей Жайлович и председатель районного Совета депутатов Алла Калеева.
Атмосфера праздника ощущалась уже в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска. Там была организована выставка-презентация и дегустация продукции, производимой субъектами хозяйствования Солигорского района. Также в фойе Зимнего сада была представлена фотовыставка «Одной судьбой мы связаны навеки» о тружениках Солигорщины.
Торжественно, празднично было и в театральном зале. Цветы, светлые улыбки людей, чарующая музыка – все это свидетельствовало о красоте праздника созидания. Праздника человеческого величия и могущества.
Со словами признательности за труд к передовикам производства обратился председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Генрихович ТУРЧИН.
За добросовестный труд, достижение высоких производственных результатов и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Солигорского района Почетные грамоты Минского областного исполнительного комитета были вручены лучшим представителям в различных сферах деятельности по итогам за 2019г.
Со словами приветствия к присутствующим обратился председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович Жайлович.
Чествование передовиков производства по традиции началось с приглашения на праздничную сцену руководителей предприятий, занявших призовые места по итогам работы за 2019 г. Поочередно председатель райисполкома Андрей Леонидович Жайлович вручал почетные грамоты Солигорского районного исполнительного комитета. Большой группе солигорских тружеников была объявлена благодарность председателя райисполкома.
Ни один праздник не обходится без хорошего настроения, и, конечно же, без задушевной песни и хорошего танца. Создавали праздничное настроение участникам торжественной церемонии подведения итогов социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год выступления как самодеятельных артистов, так и целых творческих коллективов Дворца культуры г. Солигорска, которые надолго запомнятся всем, кто в этот день находился в театральном зале.
Поздравления, улыбки и хорошее настроение сопутствовали всем. Чувствовалась гордость за наш Солигорский район и его лучших людей. Праздник оставил добрые воспоминания в душе каждого приглашенного.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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21 февраля 2020 19:56 4587 В Солигорске чествовали лучших тружеников по итогам...
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