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ВОЗ о случае коронавируса в Беларуси: «Тут же было объявлено, больной изолирован. И это показатель готовности»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 28 февраля озвучена и позиция представителя Всемирной организации здравоохранения по ситуации в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Появление коронавируса не стало сюрпризом, но, как отметил эксперт, белорусские медики продемонстрировали готовность своевременно реагировать на подобные угрозы. Ситуация в Беларуси под контролем.
Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:
Это как раз то, что мы рекомендуем странам – принимать меры по снижению риска распространения вируса, завоза, но одновременно быть готовыми к тому, что этот вирус возникнет в стране. И для этого нужно принимать все меры.
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ВОЗ о случае коронавируса в Беларуси: «Тут же было объявлено, больной изолирован. И это показатель готовности»
Новости Беларуси. Вечером 28 февраля озвучена и позиция представителя Всемирной организации здравоохранения по ситуации в Беларуси, сообщили в программе Новости...
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