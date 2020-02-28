ВОЗ о случае коронавируса в Беларуси: «Тут же было объявлено, больной изолирован. И это показатель готовности»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 28 февраля озвучена и позиция представителя Всемирной организации здравоохранения по ситуации в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Появление коронавируса не стало сюрпризом, но, как отметил эксперт, белорусские медики продемонстрировали готовность своевременно реагировать на подобные угрозы. Ситуация в Беларуси под контролем.

Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник





Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:

Ни одна страна не гарантирована от завоза случаев вируса. Вопрос в том, насколько страна готова своевременно выявить и принять все необходимые меры. То, что сегодня мы видим, – это как раз готовность служб здравоохранения Беларуси. Потому что тут же было объявлено, больной изолирован. И это показатель готовности.

Это как раз то, что мы рекомендуем странам – принимать меры по снижению риска распространения вируса, завоза, но одновременно быть готовыми к тому, что этот вирус возникнет в стране. И для этого нужно принимать все меры.