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«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова

28.02.2020 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

14 июля 1941 года ровно в 15 часов 15 минут под Оршей родилась легенда. На немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли железнодорожный узел.

«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова

Вокзал превратился в море огня. Обезумевшие гитлеровцы метались в раскаленном дыму. Так состоялось боевое крещение первых советских реактивных установок БМ-13, впоследствии любовно названных «катюши».

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова

Екатерина Груль, очевидица первого залпа экспериментальной батареи капитана И.А. Флёрова:
Пошли мы в щавель видимо, есть нечего было. И вдруг содрогнулась земля. Понимаете, такой страх. И когда мы поглядели... Я видела в войну и бомбы, показывали мне в войну, видели мы, как падали. Полнеба красного и летели эти снаряды. И такой грохот был, что мы убежали. Грохот тот стих, но вся деревня слышала этот грохот.

Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны

«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова

Елена Дубашинская, библиотекарь Пищаловской сельской библиотеки (Беларусь):
Наша бывшая секретарь сельского совета (она, к сожалению, умерла) была очевидцем. Она рассказывала, что просто гул стоял такой страшный и земля содрогалась, и снаряды летели просто сплошным потоком, как показывают в фильмах. Только представьте, это же не фильм, а реальность. Конечно, картина была такая впечатляющая.

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова

«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова

Люди в материале: Екатерина Груль, Елена Дубашинская, Вероника Гришкова

 
 
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14 июля 1941 года ровно в 15 часов 15 минут под Оршей родилась легенда. На немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды...
 
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