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«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова
Источник материала: СТВ
14 июля 1941 года ровно в 15 часов 15 минут под Оршей родилась легенда. На немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли железнодорожный узел.
Вокзал превратился в море огня. Обезумевшие гитлеровцы метались в раскаленном дыму. Так состоялось боевое крещение первых советских реактивных установок БМ-13, впоследствии любовно названных «катюши».
Екатерина Груль, очевидица первого залпа экспериментальной батареи капитана И.А. Флёрова:
Елена Дубашинская, библиотекарь Пищаловской сельской библиотеки (Беларусь):
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«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова
14 июля 1941 года ровно в 15 часов 15 минут под Оршей родилась легенда. На немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды...
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