80 лет на страже безопасности и правопорядка. Кореличский РОВД отметил юбилей

Источник материала: Полымя

Звезды на погонах и парадные мундиры, многочисленные поздравления, подарки и награды, приподнятое настроение и дружественная обстановка. Такая атмосфера царила на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию образования отдела внутренних дела Кореличского райисполкома.

Гости и участника праздника с нескрываемым интересом знакомились с фотовыставкой в фойе районного Центра культуры и народного творчества. С особым интересом вглядывались в знакомые лица ветераны милиции, вспоминая годы службы в райотделе.

















В актовом зале Центра культуры и народного творчества собрались ветераны и действующие сотрудники, многочисленные гости, чтобы в дружественной обстановке отметить юбилей райотдела. По сложившейся традиции первым поздравил своих коллег с профессиональным праздником начальник отдела внутренних дел Кореличского райисполкома полковник милиции Алексей Иванович Гаврош.









Искренние поздравления адресовал юбилярам председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев, который за многолетний добросовестный труд, принятие активного участия в жизни отдела и в связи с 80-летием образования отдела внутренних дел Кореличского райисполкома наградил Почетной грамотой Кореличского районного исполнительного комитета Демидовича Александра Александровича. За высокие показатели в служебной деятельности, проявленную профессиональную инициативу при проведении служебных мероприятий и в связи с 80-летием образования отдела внутренних дел Кореличского райисполкома Почетной грамоты райисполкома удостоен майор милиции Капица Алексей Александрович, старший инспектор-дежурный оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Кореличского райисполкома.

За умелые, грамотные и квалифицированные действия, высокие показатели в служебной деятельности и в связи с 80-летием образования отдела внутренних дел Кореличского райисполкома награждены Благодарственным письмом Кореличского районного исполнительного комитета подполковник милиции Микулко Андрей Викторович, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Кореличского райисполкома; капитан милиции Ульянко Александр Александрович, старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Кореличского райисполкома.













Почетным гостем мероприятия стал председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов, который вручил Почетную грамоту районного Совета депутатов майору милиции Наумовичу Владимиру Сергеевичу, старшему участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Кореличского райисполкома и Благодарственное письмо районного Совета депутатов прапорщику милиции Лещинскому Павлу Валерьевичу, милиционеру-водителю конвойного подразделения изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу, милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Кореличского райисполкома.













Поздравил Кореличский райотдел с юбилеем заместитель начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома полковник милиции Игорь Генец, который вручил заслуженные награды сотрудникам РОВД.





























На протяжении мероприятия самые теплые поздравления адресовали юбилярам многочисленные гости праздника, среди которых были прокурор Кореличского района Александр Мельников, председатель суда Кореличского района Виктор Сенько, начальник Кореличского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь полковник юстиции Александр Яринский, начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждение Гродненское областное управление МЧС майор внутренней службы Денис Стодольник, начальник Кореличского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь Максим Свирид, исполняющий обязанности первого секретаря Кореличского районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Аксинья Ждан, начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов капитан Сергей Шалин, директор СШ №1 г.п.Кореличи Елена Вербицкая.





































































От имени ветеранов милиции поздравил всех присутствующих подполковник милиции в запасе, в прошлом заместитель начальника отдела внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению райотдела Михаил Парфёнко. Без внимания и подарка не остался ни один ветеран райотдела.









Праздничное настроение царило в зале благодаря музыкальным номерам в исполнении работников сферы культуры района.

































Вот они, правоохранители района, которые стоят на страже правопорядка и безопасности Кореличчины.





Оксана ЯНУШ

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