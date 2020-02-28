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«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яркие схватки на ринге, сила духа и адреналина! 29 февраля впервые в Минске пройдёт турнир MGC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международные соревнования по единоборствам соберут атлетов из семи стран. В программе – поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам. Участие в них примут сильнейшие атлеты Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Польши, Украины и Ирака. Главным событием вечера станет бой белоруса Максима Сподаренко и азербайджанца Рамала Асланова. За поединками можно наблюдать вживую на Falcon Club Arena или в эфире СТВ.
Процедура взвешивания давно уже маленькое шоу в рамках большого. Минимум одежды – важен каждый килограмм – максимум экспрессии и... вот этот звериный оскал.
Михаил Лисовский, промоутер компании MGC:
Естественно, такие турниры не проходят без противостояния тяжеловесов. Многие считают весовую категорию свыше 100 килограммов самой привлекательной и зрелищной. И нам есть за кого там болеть.
Марсель Сычёв, боец (Беларусь):
Ну, и куда же без прекрасных дам. Они тоже находят себя в современных единоборствах. Причём у девушек философия иная. В отличие от мужчин, которым природой заложено стремление одержать верх над соперником, доказать, что именно ты – сильнее, ты – альфа, девушки бросают вызов в первую очередь себе.
Александра Ситникова, боец (Беларусь):
Итак, суббота, 29 февраля, 19:00 Falcon Club. Несколько часов увлекательнейшего действа. Не пропустите!
Евгений Поболовец, корреспондент:
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Новости Беларуси. Яркие схватки на ринге, сила духа и адреналина! 29 февраля впервые в Минске пройдёт турнир MGC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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