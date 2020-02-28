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«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

28.02.2020 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Яркие схватки на ринге, сила духа и адреналина! 29 февраля впервые в Минске пройдёт турнир MGC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

Международные соревнования по единоборствам соберут атлетов из семи стран. В программе – поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам. Участие в них примут сильнейшие атлеты Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Польши, Украины и Ирака. Главным событием вечера станет бой белоруса Максима Сподаренко и азербайджанца Рамала Асланова. За поединками можно наблюдать вживую на Falcon Club Arena или в эфире СТВ.

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За стандартной для таких турниров процедурой взвешивания – она прошла в «Президент-отеле» – следил Евгений Поболовец.  

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

Процедура взвешивания давно уже маленькое шоу в рамках большого. Минимум одежды – важен каждый килограмм – максимум экспрессии и... вот этот звериный оскал.

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

 
Турнир MGC («смешанные бои гладиаторов») Минск уже принимал. Но сейчас всё будет несколько иначе: к традиционным боксёрским и кикбоксёрским поединкам добавятся бои без правил и забытый формат 90-х Pride. 

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

Михаил Лисовский, промоутер компании MGC:
Будет формат Pride, где люди будут выходить в своей экипировке и представлять свой стиль, из которого они вышли. Т. е. если ты дзюдоист, то выходишь в кимоно, а против тебя выходит представитель кикбоксинга. Естественно, каждый делает упор на свою технику. 

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC


10 боёв, сразу несколько премьер в профессиональном спорте и вишенка на торте – поединок двух чемпионов: Европы-2018 –белоруса Максима Сподаренко и мира-2019 – азербайджанца Рамала Асланова. Но это в среднем весе.

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

Естественно, такие турниры не проходят без противостояния тяжеловесов. Многие считают весовую категорию свыше 100 килограммов самой привлекательной и зрелищной. И нам есть за кого там болеть.

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

Марсель Сычёв, боец (Беларусь):
Два месяца я тренировался под руководством Константина Михайловича Маханькова, мы очень много работали над ударной техникой, борьбой. И сейчас мы пытаемся всё это соединить вместе и продемонстрировать на соревнованиях. И я надеюсь, что победа будет за мной.

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

Ну, и куда же без прекрасных дам. Они тоже находят себя в современных единоборствах. Причём у девушек философия иная. В отличие от мужчин, которым природой заложено стремление одержать верх над соперником, доказать, что именно ты – сильнее, ты – альфа, девушки бросают вызов в первую очередь себе.

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

Александра Ситникова, боец (Беларусь):
Каждый спортсмен в ринге борется сам с собой. Если я выхожу из ринга, где я проиграла, я понимаю, что проиграла сама себе. Я где-то не дотерпела, не настроилась. Не сделала то, что должна была. Я не проиграла сопернице.

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

Итак, суббота, 29 февраля, 19:00 Falcon Club. Несколько часов увлекательнейшего действа. Не пропустите!

«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC

Евгений Поболовец, корреспондент:
А кто не сможет посмотреть бои вживую (к этой минуте в продаже практически нет билетов), смогут это сделать в эфире СТВ. Мы покажем всё в формате HD с восьми камер, в том числе используя сверхзамедленную съёмку.

Люди в материале: Михаил Лисовский, Марсель Сычев, Александра Ситникова, Евгений Поболовец

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Яркие схватки на ринге, сила духа и адреналина! 29 февраля впервые в Минске пройдёт турнир MGC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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