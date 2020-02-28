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«Никаких показаний у меня нет до сих пор». Заражённый студент БНТУ опубликовал обращение

28.02.2020 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси. Что известно на данный момент, рассказывает Минздрав

«Никаких показаний у меня нет до сих пор». Заражённый студент БНТУ опубликовал обращение

Пациент и те, кто общался с ним непосредственно, помещены в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. Кроме этого, под медицинским наблюдением находятся 26 одногруппников и 7 преподавателей. По первым результатам анализов наличие вируса у них не подтверждается.

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«Никаких показаний у меня нет до сих пор». Заражённый студент БНТУ опубликовал обращение

28 февраля в сети появилось обращение самого студента, где он описывает свое состояние и просит не нагнетать ситуацию.

«Никаких показаний у меня нет до сих пор». Заражённый студент БНТУ опубликовал обращение

Меня зовут Парса. Я тот студент из Ирана. В первую очередь хочу сказать: я не знал, что заразился, потому что никаких показаний у меня нет до сих пор. Единственное показание это температура 37,4 уже два-три дня. Вчера меня привезли в больницу. Пока я чувствую себя хорошо: кашля у меня нет, ничего не болит, горло проверяли все нормально. Все отлично работает у меня. Я пока жив и здоров, хорошо себя чувствую. 

Люди в материале: Владимир Караник

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Первый случай заражения...
 
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