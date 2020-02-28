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Больницы Брестской области закрывают для посещений и плановых госпитализаций

28.02.2020 20:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больницы Брестской области с 29 февраля перестают принимать пациентов на плановую госпитализацию из-за нестабильной ситуации по острым респираторным инфекциям.

Об этом TUT.BY сообщил помощник заместителя председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович.

28 февраля в канале Nexta lite появилась фотография документа из Брестской областной детской больницы. В нем сообщается, что в связи с нестабильной ситуацией на прилегающих территориях по коронавирусной инфекции учреждение здравоохранения приостанавливает плановые госпитализации и вводит запрет на посещение пациентов с 29 февраля.

В Брестской областной детской больнице TUT.BY подтвердили информацию о «закрытии», дополнив, что передачи пациентам пока принимают. До какого числа приостановлены госпитализации и введен запрет на посещения — неизвестно.

Детская больница — не единственное учреждение, в котором приняты такие меры. Как сообщил TUT.BY помощник заместителя председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович, приостановка плановых госпитализаций и запрет на посещение касаются всех больниц Брестской области. Причина тому — нестабильная ситуация по острым респираторным инфекциям.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

По состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано. Под наблюдением врачей в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы находится дальнобойщик, который ехал из Северной Италии, и семья, возвращавшаяся в Беларусь из Милана. Они здоровы. Признаков инфекции нет.
 
 
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Больницы Брестской области с 29 февраля перестают принимать пациентов на плановую госпитализацию из-за нестабильной ситуации по острым респираторным инфекциям.
 
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