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Блины по уникальному рецепту и средневековая ярмарка. Площадь у Комаровского рынка стала эпицентром Масленицы

28.02.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск провожает календарную зиму, которая так и не подарила нам много снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Блины по уникальному рецепту и средневековая ярмарка. Площадь у Комаровского рынка стала эпицентром Масленицы

А вот весело и вкусно отметить Масленицу можно будет в выходные 29 февраля – 1 марта.

Эпицентром блинного торжества в 2020 году стала площадка у Комаровского рынка. Здесь уже развернулась средневековая ярмарка с народной музыкой и забавами.   

Блины по уникальному рецепту и средневековая ярмарка. Площадь у Комаровского рынка стала эпицентром Масленицы

На площадке соорудили 16 домиков. В каждом можно не только отведать блины по уникальному рецепту, но и самому испечь мучное угощение. Большой праздник пройдет и у Дворца спорта.

Блины по уникальному рецепту и средневековая ярмарка. Площадь у Комаровского рынка стала эпицентром Масленицы

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск провожает календарную зиму, которая так и не подарила нам много снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    А вот...
 
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