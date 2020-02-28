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В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел россиянин

28.02.2020 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Азербайджана. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел россиянин

Болезнь диагностирована у гражданина России, прибывшего из Ирана. Пациента госпитализировали. По словам врачей, он находится в хорошем состоянии и угрозы для его жизни нет.

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В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел россиянин

Число инфицированных в Иране превысило 240 человек, при этом более 70 уже выздоровели. Тем временем за последние сутки в список стран, где был обнаружен коронавирус, попали Нидерланды, Литва, Сан-Марино, Мексика, Нигерия и Новая Зеландия.

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел россиянин

А в Китае медики установили, что переболевшие коронавирусом пациенты, у которых по результатам анализов было снова обнаружено это заболевание, не являются опасными для окружающих.

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел россиянин

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Новости Азербайджана. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Болезнь диагностирована у...
 
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