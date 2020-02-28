Лукашенко поручил правительству отказаться от института банкротства

"Давайте, и правительство, и профсоюзы - садитесь за стол вместе и думайте. Что нам делать с так называемым банкротством. Быть его не должно в Беларуси! Потому что это всё за счет людей! Это же потом нам дороже получается", - заявил Лукашенко, которого процитировал близкий к пресс-службе президента телеграмм-канал "Пул Первого".





В пятницу Лукашенко выступает на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.



