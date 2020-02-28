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Музыкальный критик из России назвал своих фаворитов на белорусском отборе на «Евровидение-2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский отбор еще не начался, но за ним следят уже за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Бабичев, музыкальный критик (Россия):
Песня в идеале должна запоминаться уже после первого прослушивания и быть по возможности отличной от всех остальных. В этом плане отдаю предпочтение проекту CHAKRAS – песен, состоящих только их la-ley-la, на конкурсе еще не было.
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Новости Беларуси. Белорусский отбор еще не начался, но за ним следят уже за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то настраивался, а кто-то...
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