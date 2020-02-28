ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музыкальный критик из России назвал своих фаворитов на белорусском отборе на «Евровидение-2020»

28.02.2020 21:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский отбор еще не начался, но за ним следят уже за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Кто-то настраивался, а кто-то пел на концерте. Как участники готовились к гала-концерту белорусского отбора на «Евровидение-2020»

Музыкальный критик из России назвал своих фаворитов на белорусском отборе на «Евровидение-2020»

Евгений Бабичев, музыкальный критик (Россия):   
Нужно делать, на мой взгляд то, в чем мы сильны. Исходя из этого в моем топе занимают верхние строчки коллективы CHAKRAS и VAL. Напрашивается вопрос, почему не AURA, ведь вроде бы тоже фолк, вроде бы тоже национальные инструменты. Ну, это на мой взгляд слишком все традиционно, если хотите – старомодно.   

Песня в идеале должна запоминаться уже после первого прослушивания и быть по возможности отличной от всех остальных. В этом плане отдаю предпочтение проекту CHAKRAS – песен, состоящих только их la-ley-la, на конкурсе еще не было.  

Музыкальный критик из России назвал своих фаворитов на белорусском отборе на «Евровидение-2020»

Люди в материале: Евгений Бабичев, Кристина Федорович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусский отбор еще не начался, но за ним следят уже за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Кто-то настраивался, а кто-то...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел россиянин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика