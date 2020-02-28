|
Как участники готовились к гала-концерту белорусского отбора на «Евровидение-2020»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Основная интрига этого вечера – кто же представит Беларусь на главном песенном конкурсе континента? За два часа до полуночи в Минске стартует финал национального отбора на «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 финалистов будут бороться за путевку в Роттердам. Гала-концерт пройдет на огромной площадке киностудии «Беларусьфильм».
Кристина Федорович, корреспондент:
– Анастасия, вы сегодня выступаете под номером шесть. Как считаете, это для вас будет счастливое число?
Атмосфера здесь, в «Беларусьфильме», где проходит национальный отбор, накаляется: финалистов 12, а путевка в заветный Роттердам всего одна. У каждого своя изюминка: кто-то будет удивлять песней без слов, кто-то – танцем.
Анастасия Гламозда, участница финала национального отбора на «Евровидение-2020»:
Дарья Хмельницкая, участница финала национального отбора на «Евровидение-2020»:
Мы заметили, что не все участники финала готовятся к выступлению в своих гримерках. Например, Ян Ярош выступает на сольном концерте с камерным оркестром и после него приедет к началу гала-концерта. Но мы его выцепили и взяли интервью.
Ян Ярош, участник финала национального отбора на «Евровидение-2020»:
Кристина Федорович, корреспондент:
Ян Ярош:
Белорусскому музыканту на проекте «Песни ТНТ» сказали «да» Баста и Тимати. Скажут ли ему и сегодня «да» профессиональное жюри и зрители?
Главная интрига разрешится уже совсем скоро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Основная интрига этого вечера – кто же представит Беларусь на главном песенном конкурсе континента? За два часа до полуночи в Минске стартует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)