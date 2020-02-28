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Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны
Источник материала: СТВ
2 июля 1941 года. Из Москвы под покровом ночи в сторону Западного фронта навстречу отступающим войскам советской армии отправляется колонна. В ее составе – семь необычных грузовиков. Секретная разработка – новейшее оружие, не имеющее аналогов в мире.
Его реальная мощь – глубокая тайна даже для командира экспериментальной батареи полевой реактивной артиллерии Красной Армии капитана Ивана Флёрова. Два конструктора реактивного института прямо в пути обучают личный состав работе с неизвестным оружием. Через несколько дней им предстоит всерьез изменить расстановку сил на карте противостояния.
Из воспоминаний Александра Сергеевича Попова:
Запрещалось также разговаривать с посторонними. Передвигалась колонна через лесной массив и только после захода солнца.
Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова (Орша, Беларусь):
Через несколько дней (6 июля) батарея прибыла на место и вошла в состав частей Западного фронта. Неделю она стояла на позиции в районе Борисова и чудом сумела отойти до подрыва мостов. Скрывались даже от своих.
Анна Сосновская:
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Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны
2 июля 1941 года. Из Москвы под покровом ночи в сторону Западного фронта навстречу отступающим войскам советской армии отправляется колонна. В ее составе – семь...
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