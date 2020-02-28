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Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

28.02.2020 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В ночь с 12 на 13 июля 1941 года батарею подняли по тревоге и направили к железнодорожной станции Орша. На подступах к райцентру вели тяжелые оборонительные бои части 73-й стрелковой дивизии. Следующей ночью немцы город взяли.

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Вероника Гришкова, корреспондент:
Станция Орша – крупнейший железнодорожный узел Беларуси. Именно здесь пересекаются два европейских транспортных коридора. Эта станция и сегодня одно из важнейших звеньев железнодорожной сети Беларуси, так называемые Восточные ворота.

В далеком 41-м сразу после захвата города сюда стали прибывать вражеские эшелоны с военной техникой, горючим и боеприпасами. Немцы готовились брать Смоленск. Напрасно. 

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова (Орша, Беларусь):
К 40-м годам XX века Оршанский железнодорожный узел являлся крупнейшим железнодорожным узлом на Западной железной дороге и имел очень важное стратегическое значение. Поэтому Орша буквально со второго дня войны подвергалась непрерывным бомбардировкам. 

3 июля 1941 года после радиовыступления Иосифа Сталина произошел митинг, на котором Заслонов предложил эвакуировать оборудование депо, чтобы ни один станок, ни один винтик, ни один паровоз не достался в руки фашистам.

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Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Сам Заслонов уезжает из города на последнем эшелоне в ночь на 13 июля 1941-го. На следующий день под Оршей происходит такое важное событие, вошедшее в историю мирового вооружения.

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

В планы гитлеровской армии вмешалась та самая секретная батарея Ивана Флёрова. 14 июля 1941 года ровно в 15 часов 15 минут под Оршей состоялось рождение легенды. Из лощины неподалеку донесся рев и скрежет, а на немецкие части обрушился огненный смерч. 

Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Из дневниковых записей начальника Генерального штаба сухопутных войск вермахта в 1938-1942 годах Франца Гальдера:
14 июля под Оршей русские применили неизвестное до этого времени оружие. Огненный шквал снарядов сжег железнодорожную станцию Орша, все эшелоны с личным составом и боевой техникой приехавших военных частей. Плавился металл, горела земля.

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Станислав Ионис, заместитель председателя  Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
Когда «катюша» вышла на первый рубеж, когда нанесли удар свой первый, естественно, немцы этого не ожидали и не знали, что и откуда летит на них. Самые первые снаряды нанесли большой ущерб противнику, где потеряли много и техники, и топливо там горело, взорвалось, и людей там погибло много.

После залпа им надо было очень быстро уходить в другое место, сниматься с этого места, чтобы не был нанесен удар по ним.

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

Люди в материале: Вероника Гришкова, Анна Сосновская

 
 
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В ночь с 12 на 13 июля 1941 года батарею подняли по тревоге и направили к железнодорожной станции Орша. На подступах к райцентру вели тяжелые оборонительные бои части...
 
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