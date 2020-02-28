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Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»
Источник материала: СТВ
В ночь с 12 на 13 июля 1941 года батарею подняли по тревоге и направили к железнодорожной станции Орша. На подступах к райцентру вели тяжелые оборонительные бои части 73-й стрелковой дивизии. Следующей ночью немцы город взяли.
Вероника Гришкова, корреспондент:
В далеком 41-м сразу после захвата города сюда стали прибывать вражеские эшелоны с военной техникой, горючим и боеприпасами. Немцы готовились брать Смоленск. Напрасно.
Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова (Орша, Беларусь):
3 июля 1941 года после радиовыступления Иосифа Сталина произошел митинг, на котором Заслонов предложил эвакуировать оборудование депо, чтобы ни один станок, ни один винтик, ни один паровоз не достался в руки фашистам.
Сам Заслонов уезжает из города на последнем эшелоне в ночь на 13 июля 1941-го. На следующий день под Оршей происходит такое важное событие, вошедшее в историю мирового вооружения.
В планы гитлеровской армии вмешалась та самая секретная батарея Ивана Флёрова. 14 июля 1941 года ровно в 15 часов 15 минут под Оршей состоялось рождение легенды. Из лощины неподалеку донесся рев и скрежет, а на немецкие части обрушился огненный смерч.
Из дневниковых записей начальника Генерального штаба сухопутных войск вермахта в 1938-1942 годах Франца Гальдера:
Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
После залпа им надо было очень быстро уходить в другое место, сниматься с этого места, чтобы не был нанесен удар по ним.
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В ночь с 12 на 13 июля 1941 года батарею подняли по тревоге и направили к железнодорожной станции Орша. На подступах к райцентру вели тяжелые оборонительные бои части...
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