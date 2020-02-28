ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?

28.02.2020 22:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На месте бывшего Червенского рынка построят торговый комплекс. Вместо снесенных палаток и павильонов будет суперсовременный объект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?

Участок на Маяковского пустовал с 2013 года. Зарубежный инвестор не исполнил свои обязательства, и пару лет назад торги за лакомый кусок земли выиграла другая компания, которая и займется строительством.

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
Объект площадью чуть более 62 тысяч квадратных метров. Четырехэтажный, в цокольном этаже будет расположен гипермаркет, первый этаж – это промышленная продукция, а третий и четвертый это культурно-досуговый и спортивно-оздоровительный комплекс.

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?

Строительные работы должны быть завершены через два года.

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?

Люди в материале: Петр Шостак

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На месте бывшего Червенского рынка построят торговый комплекс. Вместо снесенных палаток и павильонов будет суперсовременный объект, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко – ФПБ о росте цен: «Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика