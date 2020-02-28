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Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На месте бывшего Червенского рынка построят торговый комплекс. Вместо снесенных палаток и павильонов будет суперсовременный объект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Участок на Маяковского пустовал с 2013 года. Зарубежный инвестор не исполнил свои обязательства, и пару лет назад торги за лакомый кусок земли выиграла другая компания, которая и займется строительством.
Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
Строительные работы должны быть завершены через два года.
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Новости Беларуси. На месте бывшего Червенского рынка построят торговый комплекс. Вместо снесенных палаток и павильонов будет суперсовременный объект, сообщили в...
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