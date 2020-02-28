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Приняты меры по защите от вирусов: минский общественный транспорт теперь ежедневно дезинфицируют

28.02.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уборка общественного транспорта переведена на новый уровень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приняты меры по защите от вирусов: минский общественный транспорт теперь ежедневно дезинфицируют

Влажная и сухая уборка салонов для транспортников дело привычное. Для дополнительной защиты пассажиров в сезон респираторных инфекций закуплены дезинфицирующие средства. Ими ежедневно обрабатываются поручни и сиденья.

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Приняты меры по защите от вирусов: минский общественный транспорт теперь ежедневно дезинфицируют

Приняты меры по защите от вирусов: минский общественный транспорт теперь ежедневно дезинфицируют

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Новости Беларуси. Уборка общественного транспорта переведена на новый уровень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Влажная и сухая уборка...
 
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