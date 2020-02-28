|
Приняты меры по защите от вирусов: минский общественный транспорт теперь ежедневно дезинфицируют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уборка общественного транспорта переведена на новый уровень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Влажная и сухая уборка салонов для транспортников дело привычное. Для дополнительной защиты пассажиров в сезон респираторных инфекций закуплены дезинфицирующие средства. Ими ежедневно обрабатываются поручни и сиденья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уборка общественного транспорта переведена на новый уровень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Влажная и сухая уборка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)