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Чемпионат Беларуси по хоккею. Итоги матчей четвертьфинальной серии

28.02.2020 23:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается розыгрыш плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 февраля прошли вторые матчи четвертьфинальных серий.

Главная сенсация – поражение победителя чемпионата «Юности» от оршанского «Локомотива». Счет в этой серии теперь равный – 1:1. Так же как и в противостоянии «Гомеля» и «Динамо-Молодечно». Команда из города над Сожем добилась успеха во второй игре.

Чемпионат Беларуси по хоккею. Итоги матчей четвертьфинальной серии

А вот «Неман» победил «Могилев» и лидирует в серии – 2:0.

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается розыгрыш плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 февраля прошли вторые матчи...
 
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