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Чемпионат Беларуси по хоккею. Итоги матчей четвертьфинальной серии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается розыгрыш плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 февраля прошли вторые матчи четвертьфинальных серий.
Главная сенсация – поражение победителя чемпионата «Юности» от оршанского «Локомотива». Счет в этой серии теперь равный – 1:1. Так же как и в противостоянии «Гомеля» и «Динамо-Молодечно». Команда из города над Сожем добилась успеха во второй игре.
А вот «Неман» победил «Могилев» и лидирует в серии – 2:0.
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Новости Беларуси. Продолжается розыгрыш плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 февраля прошли вторые матчи...
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