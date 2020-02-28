Чемпионат Беларуси по хоккею. Итоги матчей четвертьфинальной серии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается розыгрыш плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 февраля прошли вторые матчи четвертьфинальных серий.

Главная сенсация – поражение победителя чемпионата «Юности» от оршанского «Локомотива». Счет в этой серии теперь равный – 1:1. Так же как и в противостоянии «Гомеля» и «Динамо-Молодечно». Команда из города над Сожем добилась успеха во второй игре.





А вот «Неман» победил «Могилев» и лидирует в серии – 2:0.