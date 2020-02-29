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Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?

29.02.2020 00:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна». 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
Фото: instagram.com/val.music 

VAL – творческий союз саундпродюсера Влада Пашкевича и вокалистки Леры Грибусовой. Как сообщают музыканты на своих страницах в соцсетях, вокалистка проекта – Валерия Грибусова, – участница шоу «Голос краïни» в команде Джамалы, победительница вокального конкурса на фестивале «Славянский базар». Саунд-продюсер проекта – Владислав Пашкевич, – мультиинструменталист, участник известной продакшн-студии. 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
Фото: vk.com/val.musicproject 

Песню для «Евровидения» VAL описывает просто:  ««Да вiдна» — гэта гісторыя дзяўчыны, якую аддалі замуж супраць яе волі. Але, як кажуць, сэрцу не загадаеш. А тое, што адбываецца ад цямна і да відна, для ўсіх застанецца таямніцай».

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
Фото: vk.com/val.musicproject 

Написать текст к этой композиции ребята попросили молодого белорусского поэта Никиту Найдёнова. 

«Мы уверены, что она победит». Показываем, что происходит за кулисами белорусского отбора на «Евровидение – 2020» 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
Фото: vk.com/val.musicproject 

Во время финального гала-концерта корреспондент СТВ Кристина Федорович пообщалась с автором песни. Найдёнов обратил внимание на текст: «Очень красивые слова в песне. Сложно не заметить, не проникнуться», – отметил поэт. 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
Фото: vk.com/val.musicproject 

Творческий союз существует с 2015 года. Исполнители признаются: «со своей аудиторией всегда делимся творчеством и вдохновением, успехами и опытом, не боимся быть собой и ловим от этого огромный кайф».

«Евровидение-2020» проведут в Роттердаме: почему для конкурса выбрали именно этот город  

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
Фото: vk.com/val.musicproject 

Беларусь участвует в песенном конкурсе «Евровидение» с 2004 года. Представители страны доходили до финала шесть раз, в том числе в прошлом году. Тогда 16-летняя ЗЕНА была самой юной участницей и заняла 24 место с песней «Like it». Лучший результат – у Дмитрия Колдуна, который в 2007 году завоевал шестое место. 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
Фото: vk.com/val.musicproject 

В этом году за право представлять Беларусь боролись 12 конкурсантов. Среди них есть и рекордсмены: музыканты пробуют свои силы по восемь и даже по 10 раз. Финалисты национального отбора-2020 – кто они (здесь подробнее)? 

Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
Фото: vk.com/val.musicproject 

Напомним, телеканал СТВ рассказывал о закулисье национального отбора с места событий (подробнее здесь), а также на нашей странице в Instagram. 

Люди в материале: Влад Пашкевич, Валерия Грибусова, Никита Найдёнов, Кристина Федорович, VAL

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна».  Фото: instagram.com/val.music 
 
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