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Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна».
VAL – творческий союз саундпродюсера Влада Пашкевича и вокалистки Леры Грибусовой. Как
Песню для «Евровидения» VAL описывает просто: ««Да вiдна» — гэта гісторыя дзяўчыны, якую аддалі замуж супраць яе волі. Але, як кажуць, сэрцу не загадаеш. А тое, што адбываецца ад цямна і да відна, для ўсіх застанецца таямніцай».
Написать текст к этой композиции ребята попросили молодого белорусского поэта Никиту Найдёнова.
Во время финального гала-концерта корреспондент СТВ Кристина Федорович пообщалась с автором песни. Найдёнов обратил внимание на текст: «Очень красивые слова в песне. Сложно не заметить, не проникнуться», – отметил поэт.
Творческий союз существует с 2015 года. Исполнители признаются: «со своей аудиторией всегда делимся творчеством и вдохновением, успехами и опытом, не боимся быть собой и ловим от этого огромный кайф».
Беларусь участвует в песенном конкурсе «Евровидение» с 2004 года. Представители страны доходили до финала шесть раз, в том числе в прошлом году. Тогда 16-летняя ЗЕНА была самой юной участницей и
В этом году за право представлять Беларусь боролись 12 конкурсантов. Среди них есть и рекордсмены: музыканты пробуют свои силы по восемь и даже по 10 раз. Финалисты национального отбора-2020 – кто они (
Напомним, телеканал СТВ рассказывал о закулисье национального отбора с места событий (
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Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна». Фото: instagram.com/val.music
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