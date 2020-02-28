|
Михаил Орда: механизм компенсационного фонда, который бы мог формироваться за счёт тех, кто потенциально может стать банкротом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Деньги нужно зарабатывать, а не получать. На Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тысяч новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С планом справляемся, но зарплаты не везде дотягивают до заявленного уровня в 1 000 рублей. К тому же некоторые предприятия находятся в так называемой ситуации реструктуризации – рынок труда подвижен и меняется с огромной скоростью. А это свободные рабочие руки, которые профсоюз не должен оставить за бортом реального сектора.
Есть еще предприятия-банкроты. Кстати, Федерация предлагает совершенствовать систему антикризисного управления и подумать о том, как в таких случаях поддержать людей.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Орда: механизм компенсационного фонда, который бы мог формироваться за счёт тех, кто потенциально может стать банкротом
Новости Беларуси. Деньги нужно зарабатывать, а не получать. На Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тысяч новых рабочих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)