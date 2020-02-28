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Беларусь не будет закрывать границы из-за коронавируса

28.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь пришел коронавирус. Первый случай заболевания выявлен у гражданина Ирана, который прилетел в Минск из Баку. Какие меры защиты населения принимаются в стране, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Зараженный – студент из Ирана. Он прилетел рейсом из Баку 22 февраля. У него взяли пробу для теста, результат оказался положительным.

По словам министра здравоохранения Беларуси, пациент и те, кто с ним контактировал, находятся в изолированных боксах в Минской инфекционной больнице. Иранец чувствует себя удовлетворительно.

Инструкция по выживанию
В окружении вирусов

«Внушает оптимизм, что у этого студента не было кашля, т.е. основного источника заражения. Когда человек кашляет, вирусные тела с каплями мокроты могут разлетаться и попадать к другим. Меры профилактики обычные: мытье рук, не трогать глаза. При признаках вирусной инфекции заболевший человек должен в общественных местах носить маску, чтобы обезопасить других от себя. Оснований для введения масочного режима нет, и это неэффективно. Это признала Всемирная организация здравоохранения», – заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Иранский студент обучается в Белорусском техническом университете. Вуз сейчас под пристальным вниманием врачей. Студентов переведут на индивидуальную форму обучения. Медики говорят: паниковать не стоит, ситуация под контролем.

Беларусь свои границы закрывать не будет, заявил в пятницу президент Беларуси на съезде профсоюзов страны.

«При таком глобальном общении это пустое, мы только осложним отношения с Китаем и с Россией. Как закрыть границы с Россией. Врачам надо работать тихо и спокойно, чтобы уберечь наших людей», – заявил Лукашенко.

На всех пунктах пропуска усилен контроль. С пограничниками провели дополнительный инструктаж.

«Список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой постоянно уточняется. Лицам, побывавшим в этих государствах, уделяется особое внимание. В случае выявления в ходе контроля лиц с подозрением, такие граждане изолируются от общего потока и направляются в санитарно-карантинный пункт», – отметил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

В стране принимают все меры, чтобы не допустить распространения вируса. У тех, кто прилетел из Ирана, Италии и Южной Кореи, берут пробы на коронавирус. Прилетевших из Китая отправляют на двухнедельный карантин. Его проходят в двух белорусских санаториях.



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Теги: Минск
 
 
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В стране выявлен первый случай заболевания COVID-19.
 
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