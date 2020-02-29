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62-летний американец простоял в планке 8 часов 15 минут, и вот как это у него получилось

29.02.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

62-летний Джордж Худ из штата Иллинойс (США) установил ​новый рекорд Гиннеса — он простоял в планке 8:15:15, пишет The New York Times.


Фото: instagram.com/hood4663

Джордж бывший морской пехотинец. Чтобы выполнить рекорд, он пристегнул катетер к телу, поднялся на специально изготовленный стол и включил плейлист с рок-н-роллом на телефоне. После этого стал в планку и провел в таком положении больше восьми часов.

Планка — это статическое физическое упражнение. Тело находится в горизонтальном положении, при этом работают мышцы брюшного пресса и бедер, спины и рук.

Вместе с Худом были тренеры и группа поддержки: они кормили его жидкой пищей в процессе выполнения упражнения. Рекордсмен признался, что седьмой час для него был самым тяжелым. Но он продолжал стоять в планке и не опустился на живот даже когда все закончилось — вместо этого вернулся в позу отдыха из йоги (правда, этот процесс из-за затекших ног занял 12 минут). Потом он сделал еще 75 отжиманий.

 

Подготовка Худа включала в себя 2100 часов, проведенных в планке, около 270 тысяч отжиманий и почти 674 тысяч подъемов корпуса. За время выполнения рекорда он сжег 4252 калорий. Худ рассказал, что на следующий после рекорда день ему действительно было больно и он буквально не мог ходить. Два дня мужчина провел без тренировок, а потом встал на беговую дорожку и прошелся по ней пешком.

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62-летний Джордж Худ из штата Иллинойс (США) установил новый рекорд Гиннеса.
 
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