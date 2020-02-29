Рассказываем, чем отличается завещание от дарения?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо и редакция газеты «Нясвіжскія навіны» продолжают совместный проект «Правовой меридиан», в котором освещаются вопросы правового характера, поступающие от читателей библиотеки. В проекте принимают участие юридическая консультация, суд и нотариальная контора Несвижского района.

В рамках проекта «Правовой меридиан» в Несвижскую цент-ральную районную библиотеку поступил следующий вопрос от читателей: «Чем отличается завещание от дарения?»

На этот вопрос ответила нотариус нотариальной конторы Несвижского района Минской области Светлана Евгеньевна СОКОЛОВА.

— Завещание — это распоряжение гражданина относительно принадлежащего ему имущества на случай его смерти. (Пока гражданин жив, он является собственником имущества и может распоряжаться им по своему усмотрению, несмотря на наличие завещания. Наследники приобретают право на это имущество только после его смерти).

Завещатель может в любое время отменить или изменить свое завещание, не ставя никого в известность об этом. Изменение или отмена завещания могут быть осуществлены только самим завещателем.

При дарении даритель (тот, кто дарит) передает имущество в собственность одаряемого безвозмездно. Договор, предусматривающий передачу подаренного имущества после смерти дарителя, ничтожен (т.е. не имеет силы с момента его заключения). При этом никакие обязательства у одаряемого перед дарителем не возникают.

Право собственности на подаренное недвижимое имущество возникает у одаряемого с момента государственной регистрации договора и основанного на нем права в органах государственной регистрации.

Даритель и члены его семьи при дарении жилого помещения могут только сохранить за собой право пользования, о чем должно быть указано в договоре.

Договор дарения может быть отменен, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или кого-либо из членов его семьи либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. Договор может быть отменен и в случае, если даритель переживет одаряемого, но об этом должно быть указано в договоре дарения.

Итак, если вы желаете до дня смерти оставаться собственником своего имущества, то вам следует составить завещание.

Если вы готовы перестать быть собственником своего имущества, то можно удостоверить договор дарения.

«НН».