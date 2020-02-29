29 февраля. События и люди

Источник материала: Аргументы и факты

ПРАЗДНИКИ:

Международный день редких заболеваний (по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний).

ПРИМЕТЫ:

Касьян. Касьян на что ни взглянет - всё вянет. Касьян на траву взглянет - трава вянет, на скот - скот дохнет, на дерево - дерево сохнет.

РОДИЛИСЬ:

1904 Ортон Гленн МИЛЛЕР, американский музыкант, руководитель знаменитого оркестра.

1920 Мишель МОРГАН (Симона Рене РУССЕЛЬ), французская актриса. Имела амплуа инженю (наивной девушки).

1940 Йожеф Йожефович САБО, знаменитый советский футболист венгерского происхождения.

1944 Деннис ФАРИНА, американский актёр.

1952 Раиса Петровна СМЕТАНИНА, известная российская лыжница.

1976 Артур Отариевич ДЖАНИБЕКЯН, основатель «Комеди Клаб», продюсер известных российских сериалов.

СОБЫТИЯ:

1288 Шотландия объявила этот день единственно возможным, в который женщина может сама предложить брак мужчине. Условия следующие: необходимо, чтобы «всякая дама, которая идёт свататься, надевала нижнюю сорочку из багряной фланели и чтобы кромка её была хорошо видна, иначе мужчине придётся заплатить за неё штраф». Штраф составлял 1 фунт. От него освобождали только в том случае, если мужчина мог доказать, что уже обручён с другой.

1936 Нильс БОР предложил планетарную модель строения атома.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: