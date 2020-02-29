29 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:
Международный день редких заболеваний (по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний).
ПРИМЕТЫ:
Касьян. Касьян на что ни взглянет - всё вянет. Касьян на траву взглянет - трава вянет, на скот - скот дохнет, на дерево - дерево сохнет.
РОДИЛИСЬ:
- 1904 Ортон Гленн МИЛЛЕР, американский музыкант, руководитель знаменитого оркестра.
- 1920 Мишель МОРГАН (Симона Рене РУССЕЛЬ), французская актриса. Имела амплуа инженю (наивной девушки).
- 1940 Йожеф Йожефович САБО, знаменитый советский футболист венгерского происхождения.
- 1944 Деннис ФАРИНА, американский актёр.
- 1952 Раиса Петровна СМЕТАНИНА, известная российская лыжница.
- 1976 Артур Отариевич ДЖАНИБЕКЯН, основатель «Комеди Клаб», продюсер известных российских сериалов.
СОБЫТИЯ:
1288 Шотландия объявила этот день единственно возможным, в который женщина может сама предложить брак мужчине. Условия следующие: необходимо, чтобы «всякая дама, которая идёт свататься, надевала нижнюю сорочку из багряной фланели и чтобы кромка её была хорошо видна, иначе мужчине придётся заплатить за неё штраф». Штраф составлял 1 фунт. От него освобождали только в том случае, если мужчина мог доказать, что уже обручён с другой.
1936 Нильс БОР предложил планетарную модель строения атома.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
- В 46 году до Рождества Христова Гай Юлий Цезарь захотел уточнить продолжительность календарного года. Астрономы выяснили: год длится 365 суток и 6 часов. Эти 6 часов обычно не считаются, поэтому ежегодно остаётся лишних четверть суток. С течением времени это привело бы к значительному сбою системы календаря. Во избежание этого греческий астроном Созиген предложил считать каждые первые три года простыми, продолжительностью в 365 суток, а к февралю каждого четвёртого года прибавлять накопившуюся разницу в одни сутки: тогда февраль будет составлять 29 дней, а год - 366 дней. И такой год называть «високосом» (или високосным годом). Это летосчисление распространилось у всех народов, входивших в состав Римской империи, и получило название юлианской системы.
- Согласно данным роддомов, родители часто стараются записать родившихся «високосных» детей либо на 28 февраля, предпоследний день зимы (редко), либо, гораздо чаще, на 1 марта, первый день весны. Обычная мотивировка - чтобы ребёнок не обижался за «потерянный» день рождения.
- В мире ныне живёт около четырёх миллионов человек, чья дата рождения официально зарегистрирована на этот день. Это составляет всего 0,069% населения Земли.
- Вероятность родиться 29 февраля равна 1:1461 (0,068%) для Юлианского календаря или 97/(365*400+97) (0,066%) для Григорианского календаря.