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29 февраля. События и люди

29.02.2020 03:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

29 февраля. События и люди

 

ПРАЗДНИКИ:

Международный день редких заболеваний (по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний).

ПРИМЕТЫ:

Касьян. Касьян на что ни взглянет - всё вянет. Касьян на траву взглянет - трава вянет, на скот - скот дохнет, на дерево - дерево сохнет.

РОДИЛИСЬ:

  • 1904 Ортон Гленн МИЛЛЕР, американский музыкант, руководитель знаменитого оркестра.
  • 1920 Мишель МОРГАН (Симона Рене РУССЕЛЬ), французская актриса. Имела амплуа инженю (наивной девушки).
  • 1940 Йожеф Йожефович САБО, знаменитый советский футболист венгерского происхождения.
  • 1944 Деннис ФАРИНА, американский актёр.
  • 1952 Раиса Петровна СМЕТАНИНА, известная российская лыжница.
  • 1976 Артур Отариевич ДЖАНИБЕКЯН, основатель «Комеди Клаб», продюсер известных российских сериалов.

СОБЫТИЯ:

1288 Шотландия объявила этот день единственно возможным, в который женщина может сама предложить брак мужчине. Условия следующие: необходимо, чтобы «всякая дама, которая идёт свататься, надевала нижнюю сорочку из багряной фланели и чтобы кромка её была хорошо видна, иначе мужчине придётся заплатить за неё штраф». Штраф составлял 1 фунт. От него освобождали только в том случае, если мужчина мог доказать, что уже обручён с другой.

1936 Нильс БОР предложил планетарную модель строения атома.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  • В 46 году до Рождества Христова Гай Юлий Цезарь захотел уточнить продолжительность календарного года. Астрономы выяснили: год длится 365 суток и 6 часов. Эти 6 часов обычно не считаются, поэтому ежегодно остаётся лишних четверть суток. С течением времени это привело бы к значительному сбою системы календаря. Во избежание этого греческий астроном Созиген предложил считать каждые первые три года простыми, продолжительностью в 365 суток, а к февралю каждого четвёртого года прибавлять накопившуюся разницу в одни сутки: тогда февраль будет составлять 29 дней, а год - 366 дней. И такой год называть «високосом» (или високосным годом). Это летосчисление распространилось у всех народов, входивших в состав Римской империи, и получило название юлианской системы.
  • Согласно данным роддомов, родители часто стараются записать родившихся «високосных» детей либо на 28 февраля, предпоследний день зимы (редко), либо, гораздо чаще, на 1 марта, первый день весны. Обычная мотивировка - чтобы ребёнок не обижался за «потерянный» день рождения.
  • В мире ныне живёт около четырёх миллионов человек, чья дата рождения официально зарегистрирована на этот день. Это составляет всего 0,069% населения Земли.
  • Вероятность родиться 29 февраля равна 1:1461 (0,068%) для Юлианского календаря или 97/(365*400+97) (0,066%) для Григорианского календаря.

 
 
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Мишель МОРГАН, Йожеф  САБО, Нильс БОР, Артур ДЖАНИБЕКЯН и другие.
 
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