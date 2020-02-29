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Специалист объясняет, что такое договор пожизненного содержания с иждивением?

29.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В целях усиления государственной поддержки в отношении одиноких граждан, постановлением Совета Министров Республики Беларусь №112 от 9 февраля 2017 года утверждено «Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов».

Данное Положение регламентирует порядок и условия оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местного бюджета территориальными центрами социального обслуживания населения и государственными учреждениями социального обслуживания, осуществляющими стационарное социальное обслуживание.

Действие настоящего Положения в первую очередь направлено на недопущение попадания одиноких граждан в трудную жизненную ситуацию, поддержание их социального статуса, а также в целях минимизации расходов одиноких граждан на социально значимые услуги.

Что такое договор пожизненного содержания с иждивением? Это договор, по которому получатель ренты (гражданин) передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность административно-территориальной единице, а плательщик ренты обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им треть-его лица — супруги (супруга) гражданина (далее — третье лицо).

Рента — это стоимость пожизненного содержания с иждивением, включающая расходы по содержанию с иждивением, оказанию социальных услуг.

Плательщик ренты — местные исполнительные и распорядительные органы в лице территориальных центров и стационарных учреждений.

Получатель ренты — граждане Республики Беларусь, иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь (далее — граждане), достигшие 70-летнего возраста, не имеющие физических лиц, обязанных по закону их содержать; состоящие между собой в браке граждане, в том числе, если один из них является третьим лицом, при условии достижения обоими супругами 70-летнего возраста, не имеющие иных физических лиц, обязанных по закону их содержать.

Договор пожизненного содержания с иждивением, соглашение об изменении, расторжении договора пожизненного содержания с иждивением подлежат нотариальному удостоверению и государственной регистрации в соответствии с актами законодательства.

Оказание социальных услуг на основании договора пожизненного содержания с иждивением осуществляется при наличии у получателя ренты медицинских показаний для оказания социальных услуг в территориальных центрах в форме социального обслуживания на дому и домах-интернатах (отделениях) повышенной комфортности для престарелых и инвалидов.

Существенными условиями договора пожизненного содержания с иждивением, предусматривающего предоставление социальных услуг территориальными центрами, являются:

— проживание получателя ренты в переданном под выплату ренты жилом помещении;

— предоставление без взимания платы получателю ренты социальных услуг, предусмотренных перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218 «О некоторых вопросах оказания социальных услуг» (с внесениями дополнений 20.11.2017 № 864), в том числе сверх норм и нормативов обеспеченности граждан услугами территориальных центров в форме социального обслуживания на дому по рабочим дням.

На дату заключения договора пожизненного содержания с иждивением жилое помещение должно соответствовать следующим требованиям:

— принадлежать на праве собственности лицу, с которым заключается договор пожизненного содержания с иждивением;

— находиться на территории административно-территориальной единицы Республики Беларусь, в границах которой в порядке, установленном законодательством, создан и действует плательщик ренты;

— быть свободным от прав третьих лиц;

— в нем не могут быть зарегистрированы лица, не являющиеся получателями ренты.

Гражданин, желающий заключить договор пожизненного содержания с иждивением для получения социальных услуг, оказываемых стационарными учреждениями, обращается в управление по труду, занятости и социальной защите с заявлением установленной формы и предоставляет следующие документы:

— документ, удостоверяющий личность;

— документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение;

— заключение врачебно-консультационной комиссии;

— выписку из медицинских документов;

— документы, подтверждающие право на льготы;

— две фотографии размером 3*4 см.;

— другие необходимые документы запрашиваются управлением по труду, занятости и социальной защите в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления у соответствующих государственных органов (организаций).

Гражданин, желающий заключить договор пожизненного содержания с иждивением для получения социальных услуг, оказываемых территориальным центром, обращается в территориальный центр по месту нахождения жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, с заявлением установленной формы и предоставляет следующие документы:

— документ, удостоверяющий личность;

— документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение;

— медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;

— другие необходимые документы запрашиваются территориальным центром в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления у соответствующих государственных органов (организаций).

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают решение о заключении либо отказе в заключении договора пожизненного содержания с иждивением с учетом предложений комиссии, созданной ими для рассмотрения вопросов оказания социальных услуг на основании договора пожизненного содержания с иждивением.

Решение о заключении договора пожизненного содержания с иждивением для оказания социальных услуг территориальными центрами принимается местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня.

Срок принятия решения местными исполнительными и распорядительными органами о заключении договора пожизненного содержания с иждивением для оказания социальных услуг не должен превышать 60 дней со дня поступления необходимых документов.

Для заключения договора пожизненного содержания с иждивением для получения социальных услуг нужно обращаться в территориальный центр по месту нахождения жилого помещения, принадлежащего одинокому гражданину, достигшему 70-летнего возраста на праве собственности. Граждане, жилое помещение которых находится на территории Несвижского района, должны обращаться по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115а (с 8.00 до 17.00), в рабочие дни, или по телефонам: 2-12-27, 5-14-51.

Гражданам, желающим заключить договор пожизненного содержания с иждивением для получения социальных услуг, оказываемых стационарными учреждениями, нужно обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 1, каб. 207 (с 8.00 до 17.00), в рабочие дни, или по телефону 5-90-26.

Надежда СИНИЦЫНА,

заведующий отделением первичного приема,

анализа, информирования и прогнозирования.

 


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В целях усиления государственной поддержки в отношении одиноких граждан, постановлением Совета Министров Республики Беларусь №112 от 9 февраля 2017 года
 
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