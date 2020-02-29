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Зарплаты, цены на продукты и роль профсоюзов. О чём говорил Президент на съезде ФПБ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершил работу съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками важнейшего общественно-политического события стали более полутысячи делегатов из всех регионов страны.
Участие в форуме принял и Президент. Александр Лукашенко подчеркнул значимость профсоюзных организаций в жизни общества и озвучил ряд важнейших тем. Например, заработная плата. Факты несвоевременных выплат Президент потребовал «выжигать калёным железом», отметив при этом, что деньги нужно зарабатывать, а не получать. И роль профсоюзов в решении этих проблем бесспорна.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Впервые в современной истории Беларуси так масштабно представители трудовых коллективов собирались теперь уже в далеком 1990 году. С тех пор много воды утекло.
Николай Ковальчук, председатель Белорусского профсоюза отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Оксана Якубовская, директор гимназии №33 Минска:
Николай Радоман, руководитель агрокомбината «Снов» Несвижского района:
Круг вопросов в зоне внимания профсоюзов предельно понятен: занятость людей, улучшение условий труда, контроль за уровнем цен и трудовой дисциплиной. Проще – защита прав человека труда. Еще объединение активно участвует в политических кампаниях и разрабатывает важнейшие для страны документы. Одним словом, контролирует, чтобы в стране все было по справедливости.
Одна из самых важных тем на встрече – зарплаты. Президент подтвердил, что оплата труда учителя в 2020 году должна достигнуть 100 % от средней по стране, а врача – 150 %.
Сейчас в организациях выплатили деньги за январь. Бюджетники получили зарплаты по новой системе, которая, по идее, должна была упростить начисления.
Александр Лукашенко традиционно внимателен к самым уязвимым слоям населения: многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам. Конечно, в сложной ситуации государство должно протянуть руку, но заботиться о будущем – задача каждого из нас. Пенсионная «уравниловка», уверен Президент, лишает человека стимула качественно работать и профессионально развиваться. Систему, при которой будущие выплаты практически не зависят от текущего дохода, необходимо реформировать.
Пенсии и зарплаты должны быть такими, чтобы человек мог достойно жить и содержать семью. И в этом вопросе первая скрипка у цен, то есть у экономики. В Беларуси инфляция держится на уровне запланированных 5 %, и это несмотря на серьезное внешнее давление.
Профсоюз должен идти рука об руку с простым человеком. Завоевывать доверие конкретными действиями. Помочь с путевкой в санаторий, отстоять права несправедливо обиженного. Одним словом, подставить плечо тем, кто в этом действительно нуждается.
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Новости Беларуси. В Минске завершил работу съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками важнейшего...
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