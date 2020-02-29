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1 марта — Всемирный день гражданской обороны

29.02.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

1 марта — Всемирный день гражданской обороны

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.
Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны. В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 16 государств имеют статус наблюдателя.
Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. День 1 марта выбран неслучайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.


1 марта — Всемирный день гражданской обороны

В случае возникновения ЧС местных жителей о надвигающейся опасности предупреждают с помощью системы оповещения, прямое назначение которой заключается в том, чтобы дать населению возможность оперативно принять необходимые меры защиты.
Сегодня в Республике Беларусь создана и совершенствуется система оповещения на республиканском, территориальном, местном и объектовом уровнях. Ее основная задача — своевременно донести информацию обо всех видах опасности и о распоряжениях по проведению защитных мероприятий не только до населения, но и до органов управления и сил ГСЧС. Сведения передаются посредством речевых сообщений по радио и телевидению, проводной связи. Включаются также сирены, используются сигналы транспортных средств и уличные громкоговорители.
От непредвиденных ситуаций, к сожалению, не застрахован никто. Именно поэтому в случае возникновения пожара или другой ЧС необходимо точно знать, что делать. Помочь при таких обстоятельствах могут знания элементарных правил безопасности и грамотные действия, полученные в ходе теоретических занятий и тренировок по отработке эвакуационных мероприятий.


1 марта — Всемирный день гражданской обороны


1 марта — Всемирный день гражданской обороны

Проблема защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации заслуживает особого внимания. ЧС — это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. И больше других в таких обстоятельствах опасности подвержены дети. Недостаток определенных знаний и практических навыков порой приводит к печальным последствиям.


1 марта — Всемирный день гражданской обороны


1 марта — Всемирный день гражданской обороны

С целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности и проведения образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением в области защиты от ЧС 28 февраля в средней школе №2 г.Дубровно прошел Единый день безопасности, посвященный Всемирному дню гражданской обороны.
Начался день с общешкольной линейки с участием представителей РОЧС. Во вступительном слове начальник Дубровенского РОЧС Кирилл Курак отметил важность проведения мероприятий, направленных на пропаганду знаний о гражданской обороне, а также правил поведения в случае чрезвычайной ситуации.
—Символично, что накануне 1 марта в Беларуси проводится республиканская акция Единый День безопасности, когда мы в очередной раз напоминаем общеизвестные правила поведения в чрезвычайных ситуациях, — сказал Кирилл Курак. — К большому сожалению, мы не можем быть рядом с детьми каждую минуту и контролировать каждый их шаг. Однако в наших силах сделать все возможное, чтобы донести до подрастающего поколения понимание того, как себя вести, чтобы не просто знать, но и соблюдать правила безопасного поведения.
Также Кирилл Курак рассказал, что включает в себя гражданская оборона, какое место в ней занимает МЧС, заострил внимание на проблемах детского травматизма и оставления детей без присмотра.

 


1 марта — Всемирный день гражданской обороны

Победители школьного смотра-конкурса строя и песни — отряды 9 «А», 5 «Б», 3 «Б» классов — подготовили показательные выступления для гостей. Особое торжественное настроение соз¬давали единая парадная форма, точно отработанные строевые упражнения и гордая выправка.
В этот день здесь прошел конкурс рисунков «Безопасный мир глазами детей» для учащихся младших классов, конкурс тематических видеороликов «Мы — за безопасность» для учащихся 6-11 классов, конкурсное испытание и занятие «Урок безопасно¬сти». Учащиеся школы посмотрели видеофильм о классификации чрезвычайных ситуаций. Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи при возникновении пожара для учащихся старших классов провели А.А. Дрыго и Г.А.Гавриленко.
Во время тренировки техперсонал школы отработал действия при обнаружении посторонних объектов на территории учреждения.

Сотрудники Дубровенского РОЧС еще раз рассказали ребятам о действиях в случае возникновения пожара, правильной и безопасной эвакуации. Также детей проинструктировали о действиях при сигнале «Внимание всем!», напомнили присутствующим основные правила пожарной безопасности, призвали всех быть внимательными и осторожными.
Классные руководители провели практическую отработку навыков эвакуации учащихся из здания школы после оповещения об учебном пожаре в складском помещении пищеблока.


1 марта — Всемирный день гражданской обороны

В завершении Дня гражданской обороны начальник ГО, директор школы Лариса Криштопова поблагодарила всех участников и выразила надежду, что знания, которые получили в этот день дети, помогут им правильно организовать свое жизненное пространство, чтобы не допустить непредвиденных ситуаций, а, если такие наступят, не растеряться, а предпринять правильные шаги для сохранения своей жизни и жизни близких.
Воспитание у подрастающего поколения ответственного отношения к личной и общественной безопасности, формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности — составные части системы общественной безопасности Республики Беларусь.
В эти дни во всех учреждениях образования проходят встречи с работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, тематические беседы и лекции по вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности, спортивные состязания, викторины и конкурсы, практические тренировки и занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Юлия СТАРАВОЙТОВА

 
 
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Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж
 
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