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Весело взяли брёвнышко: в Барановичах украли 387 метров рельсов весом около 38 тонн и стоимостью в 40 тысяч рублей

29.02.2020 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

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Необычное происшествие произошло, по словам официального представителя СК по Брестской области Дмитрия Иванюка, в период с 20 по 27 февраля 2020 года. Похитители срезали, а затем по частям вывезли 387 метров рельсов с объездного участка железнодорожного пути Разводово-Сухарепщина, сообщает «Наш край».



Пропажу заметили сотрудники железной дороги, которые и сообщили об этом в милицию. Размер ущерба, нанесенный Барановичской дистанции пути оценивается примерно в 40 тысяч рублей.


Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сейчас путем проведения следственного эксперимента и оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности похитителей.
 
 
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Утвержден график проведения централизованного тестирования в Беларуси. Первым абитуриенты будут сдавать белорусский язык
 
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