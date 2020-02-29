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Областные госавтоинспекторы в рамках Единого дня безопасности посетили Логишин
29.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На базе Логишинской средней школы состоялась широкомасштабная профилактическая акция «Добрая дорога детям». В актовом зале молодежного Центра культуры собрались учащиеся разного возраста.
Мероприятие началось с выступления отряда ЮИД Купятичской средней школы, ученики которого показали художественно-агитационное представление. Затем Госавтоинспекторы напомнили ученикам Правила дорожного движения, провели несколько викторин, где выявили лучших знатоков ПДД. Участники мероприятия получили фликеры и воздушные шары от партнера акции.
На школьном стадионе велосипедисты и возчики гужевого транспорта приняли участие в акции «Сохрани себе жизнь!».
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с велосипедистами, обозначили световозвращателями и световозвращающей пленкой велосипеды и гужевые повозки.
Для трех многодетных семей Госавтоинспекция совместно с партнером мероприятия подготовила подарки — детские велокресла.
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