Областные госавтоинспекторы в рамках Единого дня безопасности посетили Логишин

Источник материала: Полесская правда



Сотрудники ГАИ УВД в рамках Единого дня безопасности посетили Пинский район. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

На базе Логишинской средней школы состоялась широкомасштабная профилактическая акция «Добрая дорога детям». В актовом зале молодежного Центра культуры собрались учащиеся разного возраста.

«Сегодня мы хотим провести для вас праздник безопасности, напомнить еще раз Правила дорожного движения и показать, что соблюдение ПДД – это необходимость для всех нас», – обратился к присутствующим заместитель начальника УГАИ УВД майор милиции Денис Рахатко.

Мероприятие началось с выступления отряда ЮИД Купятичской средней школы, ученики которого показали художественно-агитационное представление. Затем Госавтоинспекторы напомнили ученикам Правила дорожного движения, провели несколько викторин, где выявили лучших знатоков ПДД. Участники мероприятия получили фликеры и воздушные шары от партнера акции.







На школьном стадионе велосипедисты и возчики гужевого транспорта приняли участие в акции «Сохрани себе жизнь!».

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с велосипедистами, обозначили световозвращателями и световозвращающей пленкой велосипеды и гужевые повозки.





В завершении мероприятия участникам акции вручили тематическую памятку с напоминанием о безопасном поведении на дороге и подарили жилеты повышенной видимости.

Для трех многодетных семей Госавтоинспекция совместно с партнером мероприятия подготовила подарки — детские велокресла.

«Эти атрибуты помогут сделать поездки на велосипедах для вас и ваших детей безопасными и комфортными», — подчеркнули инспекторы ГАИ.